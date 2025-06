Napoli: non solo de Bruyne, altro colpo in Premier

I partenopei continuano ad essere molto attivi sul calciomercato. Nelle ultime ore sarebbe nata una nuova idea dalla Premier: ecco i dettagli

Il Napoli in queste settimane è molto arrivo sul calciomercato. Si stanno verificando diversi profili con l’obiettivo di alzare ancora di più il livello della rosa degli azzurri. Per questo motivo sono stati messi i fari sulla Premier League e la possibilità di chiudere un’altra operazione simile a quella di de Bruyne non è assolutamente da escludere. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni.

Secondo le informazioni del Guardian, il Napoli avrebbe messo nel mirino un calciatore che non rientra più nei piani del Manchester City. Ad oggi sembra essere più una suggestione visto che non esiste nessuna trattativa in corso. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Si tratta di una pista di calciomercato da tenere in considerazione visto il grande lavoro di Conte.

Calciomercato Napoli: affare in Premier, i dettagli

Il Napoli sta provando ad individuare i calciatori che sono in grado di alzare ancora di più il livello della rosa. De Bruyne è sicuramente un rinforzo molto utile per come gioca Conte, ma nel mirino dei partenopei ci sarebbe anche un altro profilo pronto a dare una mano molto importante agli azzurri. Per adesso si tratta di una semplice suggestione e non ci resta che attendere un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Il nome in questione è quello di Grealish. Conte lo vorrebbe da tempo e già a gennaio aveva spinto con forza per riuscire ad acquistare l’inglese. Ma ora nel prossimo calciomercato le cose potrebbero essere differenti se si pensa al fatto che il Manchester City sarebbe disposto anche a cederlo in prestito in caso di mancanza di offerta giusta.

Si tratta di un qualcosa da seguire con attenzione visto che il Napoli è pronto a spingere per avere a disposizione Grealish nel prossimo calciomercato. Vedremo cosa succederà e quali saranno anche le scelte del club partenopeo in vista della prossima stagione.

Mercato Napoli: Grealish nel mirino

Antonio Conte avrebbe dato il suo via libera all’arrivo di Grealish nel prossimo calciomercato e il Napoli è pronto a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.

Il tutto naturalmente potrebbe sbloccarsi soprattutto con il prestito. Sembra molto difficile avere il via libera con una formula differente nel prossimo calciomercato.