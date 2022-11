“Grealish allaccia le scarpe a Kvaratskhelia”, l’ex attaccante non ha dubbi

Kvicha Kvaratskhelia è stato finora l’arma in più del Napoli e per l’ex attaccante è decisamente superiore a Grealish del Manchester City.

Nessuno, neanche il più ottimista tra i tifosi del Napoli, si aspettava un impatto così devastante da parte di Kvicha Kvaratskhelia. L’esterno d’attacco georgiano arrivato dalla Dinamo Batumi per 10 milioni di euro sembra quasi giochi da una vita con la maglia azzurra per come sta rendendo e ciò sta sicuramente giovando alla squadra di Luciano Spalletti.

Oltre a segnare, Kvaratskhelia è anche il miglior assistman del Napoli e del campionato, regalando spettacolo in ogni partita. Il georgiano non ha in alcun modo sentito la pressione di vestire una maglia così importante come quella del Napoli ed anche in Champions League ha messo in mostra le sue doti, sorprendendo il calcio europeo. Sul classe 2001 si è espresso l’ex attaccante Antonio Cassano che ha dichiarato di ritenerlo decisamente superiore a Grealish.

Cassano sicuro: “Kvaratskhelia fenomeno, Grealish può solo allacciargli le scarpe”

Nel corso dell’ultima puntata della Bobo TV, in onda su Twitch e diretta dall’ex attaccante dell’Inter Vieri, l’ex attaccante Antonio Cassano si è espresso sull’ottimo momento del Napoli e si è soffermato su Kvaratskhelia, spendendo parole importante per lui. L’ex attaccante, tra le tante, di Bari e Roma ha definito l’esterno d’attacco georgiano un fenomeno e lo ha messo a paragone con Grealish del Manchester City, ritenendolo superiore: “In questi 3 mesi è di gran lunga il più forte della Serie A. Complimenti a Giuntoli, questo è un fenomeno” – ha dichiarato sempre più colpito dal georgiano – “Ho visto il City e Grealish che è titolare non gli allaccia manco la scarpa sinistra, Kvara è fenomenale!“, ha poi dichiarato sicuro.

Cassano si è poi soffermato sul lavoro che fa Kvaratskhelia durante la partita, con l’ex attaccante che ha rimarcato il suo aiutare i compagni, il muoversi tra le linee e la sua capacità di sfornare assist, aggiungendo come abbia ancora notevoli margini di miglioramento. Per Cassano è difficile dire dove possa arrivare uno come Kvaratskhelia ed ha dichiarato come, nonostante si auguri possa restare al Napoli a lungo, ci saranno molti club in estate che faranno la fila per poter strappare il georgiano agli azzurri.

Dichiarazioni veritiere di Fantantonio, visto che ormai non è più un segreto quanto piaccia Kvaratskhelia in Europa. I tifosi del Napoli si augurano di poter vedere l’esterno d’attacco georgiano continuare a vestire la maglia azzurra per molti anni e De Laurentiis vorrebbe blindare subito la sua stella con un rinnovo di contratto importante, regalandogli un ingaggio da top player.

Qualche settimana fa, tuttavia, il padre di Kvaratskhelia ha negato contatti con la società azzurra per discutere del rinnovo del contratto del figlio, facendo sapere come l’esterno d’attacco georgiano al momento stia pensando solamente a giocare e a far felici i tifosi. Ci vorrà dunque un po’ di tempo per capire cosa vorrà fare il Napoli e cosà vorra fare Kvaratskhelia, ma è chiaro che gli azzurri faranno di tutto per trattenere il georgiano anche per i prossimi anni.