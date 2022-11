Napoli in finale di Champions? Arriverebbe una cifra pazzesca

Il Napoli ha già guadagnato moltissimi milioni da questa Champions League: ma se dovesse vincerla la cifra sarebbe davvero pazzesca

La Champions League è una competizione ricchissima: 2.1 miliardi di euro sono distribuiti ai club sottoforma di premi per la partecipazione e i piazzamenti, ma anche per i risultati delle singole partite. Nel dettaglio sono suddivisi in 600 milioni (premi risultati), altri 600 per il ranking storico, 500 per la sola partecipazione e 300 per il famigerato market pool.

Ci sono poi i premi per i piazzamenti e le partite, e che in questo caso riguardano direttamente anche il Napoli. 15,6 milioni arrivano solo per la partecipazione. 2.8 milioni per ogni vittoria nel gruppo e 0.9 milioni per ogni pareggio. Per quanto riguarda i piazzamenti, siamo a 9.6 milioni per il raggiungimento degli ottavi, 10.6 per i quarti, 12.5 per le semifinali. E poi 15.5 milioni per ogni finalista. Ovviamente non manca il premio per la squadra campione, che ammonta a 20 milioni. E per il Napoli queste cifre sono musica: secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport oggi in edicola, cinque vittorie nel girone più i vari piazzamenti hanno già portato 62.5 milioni nelle casse di De Laurentiis.

Napoli, tutti i premi per la Champions League

I partenopei hanno guadagnato più di Milan (57.6) e della Juventus (53.6). De Laurentiis può sperare di superare i 100 milioni di guadagno, ma ovviamente per farlo dovrà vincere la Champions League. E se così fosse i premi complessivi sarebbero di ben 107 milioni, senza contare quello che arriverebbe dopo, ossia i 3.5 milioni per la partecipazione alla Supercoppa europea e ovviamente gli incassi da record che farebbe registrare il Maradona.

Cifre a tre zeri che fanno gola a tutti, anche se ovviamnete sono approssimative. L’Italia paga un fatturato legato ai diritti tv inferiore, quindi il market pool è più basso. Quello italiano vale 40 milioni, quello tedesco quasi 60 e anche Premier e Liga viaggiano a cifre superiori. Champions che in questo ambito vale il quadruplo circa dell’Europa League, che come premi globali vale 480 milioni circa. Ancor meno la Conference League, che vale 240 milioni.

Champions League – i premi

Quota base: partecipazione alla fase a gironi 15,64 milioni €

Qualificazione agli ottavi di finale 9,6 milioni €

5 vittorie su 6 nel girone 16.8 milioni €

Premio ranking decennale 18,192 milioni €

Premio market pool > 6,73 milioni €

Totale > 62 milioni €

Piazzamenti

Ottavi di finale 9.6 mln

Quarti di finale 10.6 mln

Semifinale 12.5 mln

Finale 15.5 mln

Singole partite

Vittoria 2.8 mln

Pareggio 930mila