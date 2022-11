Terremoto Cristiano Ronaldo: gesto gravissimo del portoghese ed è subito polemica

Cristiano Ronaldo è ancora una volta nell’occhio del ciclone. Un suo gesto molto grave fa scoppiare una nuova polemica.

L’attaccante portoghese sta vivendo un momento molto complicato a livello personale. L’ultima polemica è rovente e rischia di scatenare un terremoto.

Cristiano Ronaldo sta vivendo quella che potrebbe passare alla storia come la sua peggiore stagione in carriera a livello personale. Il portoghese ha cercato di lasciare il Manchester United in estate per trasferirsi in un club che gli permettesse di disputare la Champions League, ma nessun top team ha deciso di puntare su di lui.

In questi mesi ha dovuto affrontare momento complicati: la titolarità persa e i giorni passati fuori rosa in seguito a quanto accaduto durante la sfida con il Tottenham.

Negli ultimi giorni ha fatto discutere il mancato saluto a Gary Neville, ma ora un nuovo episodio rischia di scatenare un terremoto.

Cristiano Ronaldo, il nuovo episodio rischia di spaccare lo spogliatoio: parole gravissime

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United non ha rispettato le aspettative. Il portoghese non è riuscito a risollevare una squadra che, negli ultimi anni, ha faticato molto.

In questa stagione Erik ten Hag ha deciso più volte di non puntare su di lui: la tensione fra i due è salita durante il match con il Tottenham. CR7 si è rifiutato di entrare in campo e ha abbandonato Old Trafford prima della fine della partita. L’allenatore olandese ha così deciso di lasciarlo fuori per la sfida successiva con il Chelsea.

Presto, però, potrebbe scoppiare un nuovo enorme caso che potrebbe spaccare lo spogliatoio dei Red Devils. Secondo un’indiscrezione raccontata da alcuni tabloid inglesi, infatti, uscirà a breve un libro scritto da Ronaldo in cui tocca argomenti molto delicati tra cui, appunto, il ritorno allo United, definito da lui come disastroso.

Tra i punti chiave ci sarebbe anche il rapporto negativo avuto con Ralf Rangnick, allenatore ad interim nella parte finale della passata annata.

L’aspetto più delicato, però, riguarda i compagni di squadra: nel libro, infatti, li avrebbe descritti come non all’altezza del club. Inoltre, avrebbe anche attaccato il Manchester United per le strutture non idonee ad una società di tale livello.

Se queste indiscrezioni dovessero essere confermate, potrebbero nascere problemi tra CR7 e tutte le componenti dei Red Devils.

Ad ogni modo, resta difficile pensare ad un addio immediato: un trasferimento a gennaio, almeno per ora, è da escludere. Tuttavia, la seconda storia fra Ronaldo e lo United sembra sempre più vicina ai titoli di coda: ipotizzare una sua permanenza anche nella prossima stagione è difficile.