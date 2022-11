Cessione Kvaratskhelia, l’annuncio sorprende: la decisione di De Laurentiis

Il Napoli si coccola il suo gioiello mentre sfoggia il suo talento in giro per l’Europa. De Laurentiis ha intenzione di blindarlo.

È una prima parte di stagione esaltante per il Napoli, in testa sia in campionato che in Champions League e sicuro di avere una delle rose più forti almeno in Italia. La recente prestazione di Anfield Road non ha macchiato un cammino a questo punto invidiabile oltre che perfetto e si spera che l’urna di Nyon del prossimo 7 novembre possa dare ulteriori soddisfazioni agli azzurri.

Spalletti si gode dei ragazzi straordinari che tra l’altro domenica prossima avranno la possibilità di staccare la seconda in classifica, l’Atalanta di Gasperini, per la primi mini fuga stagionale, quella che di fatto potrebbe regalare il primo posto al Napoli prima della sosta dovuta al Mondiale.

Il Napoli a Bergamo dovrebbe confermarsi nella sua fisionomia naturale, un 4-3-3 formato da Meret tra i pali, Di Lorenzo, Kim Minjae, Juan Jesus e Mario Rui (che probabilmente prenderà il posto di Olivera), a centrocampo Anguissa, Zielinski e Lobotka supporteranno con le loro geometrie il tridente che potrebbe vedere Osimhen titolare accanto a Lozano e Kvaratskhelia.

Proprio il georgiano, che ad Anfield ha superato per la seconda volta il test Alexander-Arnold facendolo letteralmente impazzire, potrebbe dire la sua al Gewiss Stadium di Bergamo.

Napoli, ADL bilnda Kvara

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna ha parlato dell’attuale valore di mercato di Khvicha Kvaratkhelia facendo anche un primo bilancio della stagione del georgiano ex Dinamo Batumi e Rubin Kazan, ovviamente eccezionale visti i numeri e le performance. Per la Rosea non ci sono dubbi: il valore di Kvaratskhelia è almeno di 100 milioni euro (10 volte il prezzo che ha pagato il Napoli lo scorso marzo e questo fa capire la bravura del team di Cristiano Giuntoli).

Tra l’altro vendere il georgiano non è proprio nei piani della società azzurra, anzi il suo contratto già contiene al suo interno degli elementi interessanti, come l’assenza di clausole e la presenza di un’opzione per prolungare il contratto di un altro anno rispetto ai cinque già presenti. Potenzialmente Kvara potrebbe illuminare il Maradona almeno fino alla stagione 2027-2028.