Napoli, tifosi minacciati all’esterno dello stadio: torna l’incubo della violenza ultras

Napoli: quello che è accaduto all’esterno dello stadio del Liverpool è vergognoso. Il racconto della violenza dei tifosi Reds

C’è un filo sottile che, purtroppo ancora oggi, lega questo sport alla violenza. Da anni ormai gli episodi di questo genere sono nettamente in calo, eppure non cessano di esistere.

In Italia ne abbiamo vissuti a decine. L’ultimo purtroppo ha visto coinvolto anche Ciro Esposito, tifoso napoletano giunto a Roma per assistere alla finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Match surreale ancora prima di cominciare, con i tifosi che hanno cercato di imporre la volontà di non giocare a causa di quello che era capitato al ragazzo.

La faccenda ancora oggi non è chiara. Solo i diretti interessati possono sapere la verità su quanto accaduto quel giorno, l’unica cosa certa purtroppo è la morte di un ragazzo la cui unica colpa era quella di voler seguire il suo Napoli.

Uno dei casi più famosi, passato alla storia della cronaca sportiva del nostro paese, è senza dubbio quello di Filippo Raciti. A seguito del derby di Sicilia tra Catania e Palermo nel 2007 i tafferugli si fecero infuocati e a rimetterci la vita fu proprio il poliziotto.

A Liverpool ieri è andato in scena un ennesimo atto di vergogna, ed i protagonisti sono stati i supporter della squadra di casa.

Napoli, la violenza dei tifosi del Liverpool: “Ratti, vi stiamo aspettando”

Alla base di questo odio da parte dei tifosi inglesi ci sarebbe la voglia di vendicare i fatti del 2019. In quell’anno Napoli e Liverpool si affrontarono, sempre in Champions League, e anche in quell’occasione gli azzurri si imposero sull’attuale squadra di Klopp.

Due tifosi ospiti vennero aggrediti a Napoli da alcuni ragazzi in scooter, facendo nascere la prima scintilla. Al ritorno infatti i supporter italiani si fecero ricordare per gli scontri con la polizia britannica, probabilmente nel tentativo di cercare un contatto con i sostenitori di casa.

Non si è fatta attendere la loro risposta. Sui muri di Anfield, vicino alla famosa Kop, sono apparse delle scritte contro i partenopei. “Napoli non è benvenuta qui, vi stiamo aspettando”, “Scappa Nappoli Scappa”, “Napoli ratti”.

Episodio vergognoso. Non all’altezza del tanto acclamato stile inglese che in Italia si cerca così disperatamente di emulare. Nonostante la sconfitta la squadra di Spalletti conquista il primo posto, e con esso può continuare il sogno azzurro.