Osimhen, che disdetta: brutte notizie per il nigeriano

Dopo la sconfitta di martedì del suo Napoli contro il Liverpool, per Victor Osimhen c’è stata un’altra brutta notizia.

Il Napoli, nonostante il ko contro il Liverpool, è passato come primo nel girone ed ora attende il sorteggio di lunedì prossimo, sperando di non pescare la ‘variabile impazzita’ del PSG. Tuttavia per gli uomini di Luciano Spalletti è già tempo di pensare ad un’altra gara molto difficile, ovvero quella gara contro l’Atalanta di Gasperini. Tra i più attesi della gara di sabato bisogna inserire sicuramente Victor Osimhen.

Il nigeriano, infatti, sarà il calciatore che guiderà l’attacco azzurro contro una delle migliori difese del campionato. Da quando è tornato dall’infortunio muscolare, che l’ha costretto a restare ai box per un mese e mezzo, Osimhen è stato un autentico uragano. L’ex Lille, ad esclusione proprio del match di martedì contro il Liverpool, è andato sempre in gol da quando è di nuovo a disposizione di Luciano Spalletti.

Nel periodo in cui Osimhen è stato fuori, dove hanno fatto benissimo sia Raspadori che Simeone, qualcuno ha anche avanzato l’ipotesi di un Napoli senza di lui, ma è stato lo stesso nigeriano a farli ricredere subito a suon di gol. Tra i 6 gol segnati dal suo infortunio quello più importante è stato sicuramente quello contro la Roma, visto che ha regalato alla squadra di Luciano Spalletti tre punti importantissimi. Proprio sulla rete siglata agli uomini di Mourinho, tuttavia, il calciatore partenopeo ha ricevuto una brutta notizia.

Gol del mese di ottobre, la rete di Osimhen contro la Roma è arrivata seconda

La Lega di Serie A, infatti, ha ufficializzato il Goal of The Month del mese di ottobre, ovvero quello di Brahim Diaz nel corso del match tra il Milan e la Juventus, vinta poi dai rossoneri con il risultato di 2-0. Al secondo posto, invece, è arrivata la bellissima conclusione da posizione molto defilata di Victor Osimhen contro la Roma di Mourinho.

I tifosi del nostro campionato, di fatto, hanno voluto premiare la serpentina di Diaz contro la Juve e non la potenza del tiro di Osimhen. A prescindere dal premio, il centravanti è stato elogiato da tutti per il gol siglato contro i capitolini, soprattutto per la sua importanza. I sostenitori azzurri, intanto, sperano che il loro idolo si possa ripetere anche sabato prossimo contro l’Atalanta.

Atalanta-Napoli, partita chiave per l’intero campionato

Se il Napoli dovesse vincere contro la squadra di Gasperini, infatti, potrebbe dare il via al primo tentativo di fuga della stagione. Oltre all’Atalanta, di fatto, i partenopei potrebbero strappare dei punti almeno ad altre due big del nostro campionato, visto che il prossimo turno ha in serbo anche altre due gare importantissime, ovvero Juventus-Inter e Roma-Lazio. Luciano Spalletti, tuttavia, è ben conscio che il match contro i bergamaschi porta con sé tantissime difficoltà sia per la loro forza che per l’ambiente del Gewiss Stadium.