Osimhen, arriva l’elogio dal suo idolo: le parole spiegano le caratteristiche del bomber – VIDEO

Ennesima soddisfazione per Victor Osimhen: arrivano anche i complimenti del suo idolo. “E’ un fuoriclasse”

Sin dagli esordi Victor Osimhen aveva attirato le attenzioni dei principali club europei. Le sue prestazioni in Francia, al Lille, non erano certo passate inosservate. Solo il Napoli, però, aveva deciso di rischiare nonostante la giovane età e poca esperienza del giocatore, con un investimento davvero importante da circa 70 milioni (l’acquisto più costoso della storia del Napoli). Due anni dopo, il “peso” di quei 70 milioni è completamente sparito. I numeri parlano per Victor. Il giocatore ha portato a casa 33 gol in 77 presenze tra campionato e Champions League. Statistiche non banali, soprattutto se si contano i gravi problemi fisici che in questi anni hanno spesso condizionato la presenza in campo di Osimhen.

L’attaccante nigeriano nei due anni in azzurro è passato dall’essere una giovane promessa del calcio europeo a dimostrare di potere competere in una squadra di vertice di uno dei massimi campionati. In questa stagione, Osimhen ha messo insieme numeri davvero pazzeschi. In appena 10 gare giocate tra campionato e coppa (è appena rientrato da un infortunio muscolare che l’ha tenuto fermo ai box per un mese), ha segnato ben otto gol. I tempi delle promesse , insomma, sembrano ormai superati e Victor è ben indirizzato sul diventare una delle prime punte più incisive del continente.

Osimhen, arrivano i complimenti della leggenda: “Un fuoriclasse”

That’s a complete striker : unselfishness…the real meaning of “win as A TEAM “!!!! @victorosimhen9 #fuoriclasse 👌🏾 https://t.co/cSwVy8Uk5R — Didier Drogba (@didierdrogba) November 1, 2022

Le prestazioni in campionato e in Champions League di Victor Osimhen hanno certamente attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. Anche diversi ex calciatori si sono rivisti nelle qualità dell’attaccante e hanno ammirato le sue gesta. Tra questi anche una vera leggenda del calcio africano, Didier Drogba.

L’ex bandiera del Chelsea sui suoi canali social ha espresso parole al miele rivolte verso l’attaccante del Napoli. Drogba ha ricondiviso un siparietto andato in scena nel corso della sfida tra Napoli e Ajax. Su un rigore per gli azzurri, Kvaratskhelia fa cenno ad Osimhen di tirare il penalty, ma quest’ultimo, generosamente, gli cede il pallone facendosi da parte e concedendogli la gioia. Un gesto che dimostra la grande generosità di Osimhen, e come l’attaccante sia un fuoriclasse non solo dentro, ma anche fuori dal campo.

Didier Drogba ha commentato il video con parole inequivocabili. “Questo è un attaccante completo: altruismo…il vero significato di “vincere in SQUADRA”!!!!” ha scritto, mettendo tra gli hashtag la parola fuoriclasse associata ad Osimhen. Non è la prima volta che l’attaccante si espone positivamente nei confronti dell’attaccante del Napoli. Già in passato Drogba aveva elogiato apertamente il giocatore.

Le parole dell’ex Chelsea, certamente, avranno fatto piacere ad Osimhen, che non ha mai nascosto come Drogba sia uno dei suoi idoli calcistici, uno dei giocatori al quale si ispira. La stima, evidentemente, è ricambiata.