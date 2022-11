Dramma per l’ex Napoli, il lutto é terribile: l’annuncio del club

Dramma per l’ex Napoli. L’ex azzurro è stato colpito da un grave lutto: la vicinanza del Napoli

Il calcio non è solo un gioco. Sono anche e soprattutto sentimenti e umanità. Al di là del campo, dei gol, degli schemi, della tattica e dei risultati, c’è l’emozione che lega i tifosi di tutto il mondo. In primis un ambiente alla sua squadra, i sostenitori del club al gruppo squadra. Tifosi, società, allenatore, giocatori…tutti insieme nelle gioie e dolori del campo, ma non solo.

Ci sono momenti, infatti, dove il gioco finisce e i legami sul campo sfociano in un abbraccio collettivo fuori dal campo anche con le tifoserie avversarie. Quando le vicende personali, e la vita vera, supera il gioco, il calcio ha spesso dimostrato di riuscire a tirare fuori unione e fratellanza e ad andare oltre tutte le divisioni. In queste circostanze, si vede il sostegno non solo dalla propria squadra o tifoseria, ma di tutto il mondo del calcio.

Come nel caso della triste vicenda personale che nelle ultime ore ha colpito uno dei protagonisti più rispettati del mondo del pallone, per la sua compostezza, professionalità e garbo.

Lutto per Ancelotti, il cordoglio del Napoli

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si stringono attorno a Carlo e Mariann Ancelotti per la scomparsa della signora María Concepcíon. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 1, 2022

Carlo Ancelotti non viene elogiato solo per il suo curriculum sul campo (l’attuale allenatore del Real Madrid è uno degli allenatori più vincenti e preparati della storia), ma anche per la sua personalità e il suo spessore fuori dal terreno di gioco. Sia che abbia allenato la tua squadra del cuore, sia che tu lo abbia avuto come rivale, è difficile non apprezzare l’aplomb di “Carletto“, mai una parola fuori posto, sempre piuttosto lontano da polemiche e veleni del calcio. Un “signore” del calcio, insomma, capace di unire tutti gli appassionati del gioco più bello del mondo. In questo momento, invece, sono proprio li appassionati ad unirsi a lui.

Il Real Madrid, squadra attualmente allenata da Ancelotti, ha comunicato il grave lutto che ha colpito il tecnico. E’ infatti scomparsa all’età di 95 anni di María Concepción Barrena Gutiérrez, madre di Mariann Barrena, moglie dal 2014 del tecnico.

Dai colleghi e dagli addetti ai lavori di Ancelotti sono ovviamente arrivati i messaggi di cordoglio e vicinanza verso tutta la famiglia del tecnico. In questi casi, come detto, la componente umana supera qualsiasi tipo di colore di maglia e rivalità.

Anche il Napoli, che con la famiglia Ancelotti ha condiviso un bel pezzo di strada (il tecnico è stato seduto sulla panchina azzurra dal 2018 al 2019), ha voluto fare sentire la sua vicinanza all’ex tecnico.

Gli azzurri sui social network hanno voluto fare sentire il loro affetto alla famiglia del tecnico. “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si stringono attorno a Carlo e Mariann Ancelotti per la scomparsa della signora María Concepcíon” si legge nel tweet di cordoglio.