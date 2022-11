Kvaratskhelia meglio di Leao: gli inglesi premiano il georgiano

Kvaratskhelia sta facendo grandi cose in questa stagione e gli inglesi hanno premiato il georgiano che ha battuto la concorrenza di Leao.

E’ arrivato solo quest’anno in un campionato importante come quello italiano, ma Kvicha Kvaratskhelia sta già facendo la differenza. L’esterno d’attacco georgiano è stato finora uno dei punti di forza di un Napoli davvero straripante in tutti i sensi, con il classe 2001 che in soli 2 mesi di stagione ha già realizzato 8 gol e firmato 10 assist in 16 presenze in maglia azzurra.

Kvaratskhelia non ha affatto risentito del passaggio da una realtà modesta come era quella del campionato georgiano a quella della Serie e Spalletti sta riuscendo a tirare fuori il meglio da uno come lui, con il giocatore che ha ancora ampi margini di miglioramento. Una grandissima stagione fin qui per Kvaratskhelia ed anche all’estero se ne sono accorti, con gli inglesi che hanno deciso di premiare il giocatore georgiano, in particolar modo la prestigiosa rivista britannica “Four Four Two”.

Kvaratskhelia nella Top 10 esterni sinistri al mondo: è 6° davanti a Leao!

Il grande inizio di stagione con il Napoli da parte di Kvaratskhelia ha stupito tutti e non solo in Italia, con mezza Europa davvero incantata dall’esterno d’attacco georgiano e la prestigiosa rivista britannica “Four Four Two” ha deciso così di premiarlo. Il talento azzurro classe 2001 è stato così inserito nella Top 10 dei migliori esterni sinistri al mondo, piazzandosi al sesto posto e finendo davanti a Rafael Leao del Milan

Nelle ultime settimane in Italia si è discusso spesso su chi fosse il migliore tra i due giocatori e per gli inglesi non ci sono dubbi, con il georgiano piazzatosi davanti al giocatore portoghese che si è dovuto accontentare del settimo posto. Oltre ad aver preceduto l’esterno sinistro del Milan, Kvaratskhelia è finito anche davanti ad altri giocatori di altissimo profilo come Raheem Sterling del Chelsea, Luis Diaz del Liverpool e Leroy Sané del Bayern Monaco.

Al primo posto, invece, è finito Neymar del Paris Saint-Germain, con l’asso brasiliano che resta superiore a tutti nonostante non sia in una grande fase della sua carriera. A completare il podio sono stati Vinicius Junior del Real Madrid e Sadio Mané del Bayern Monaco. Di seguito la Top 10 dei migliori sinistri al mondo:

1) Neymar (PSG)

2) Vinicius Junior (Real Madrid)

3) Sadio Mané (Bayern Monaco)

4) Phil Foden (Manchester City)

5) Gabriel Martinelli (Arsenal)

6) Kvicha Kvaratskhelia (Napoli)

7) Rafael Leao (Milan)

8) Luis Diaz (Liverpool)

9) Leroy Sane (Bayern Monaco)

10) Raheem Sterling (Chelsea)

Un riconoscimento importante per Kvaratskhelia che vede così premiato il suo gran inizio di stagione. Essendo un classe 2001, il georgiano ha ancora ampi margini di miglioramento ed ha tutto per diventare uno degli esterni sinistri più forti al mondo. E continuando di questo passo, non ci metterà molto a scalare questa speciale classifica e a conquistare il podio.