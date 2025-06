Napoli, il nuovo bomber dall’Arabia: annuncio dalla Turchia

Il Napoli è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte. Spunta un nuovo affare decisivo per l’attacco: l’intreccio dall’Arabia

Dopo il successo in campionato Conte ha voluto subito guardare in avanti. L’allenatore del Napoli ha voluto subito rassicurazioni sul fronte calciomercato: il presidente De Laurentiis ha in mente colpi di caratura internazionale come quello di De Bruyne arrivato pochi giorni fa. La rosa sarà quasi completa al ritiro di Dimaro per avere così tutti a disposizione fin dall’inizio del nuovo percorso di crescita: ecco il nuovo goleador dall’Arabia.

Il ds Manna continua a sondare il terreno per nuovi affari di caratura internazionale. Spunta un nuovo affare decisivo per continuare a sognare in grande dopo il colpo di Kevin De Bruyne. Il presidente De Laurentiis vuole aprire un ciclo vincente con Antonio Conte in panchina: l’allenatore del Napoli ha ottenuto grosse garanzie in sede di calciomercato. Ecco la novità dell’ultim’ora per un nuovo attaccante da affiancare a Romelu Lukaku: la novità per la prossima stagione.

Calciomercato Napoli, svolta in attacco: arriva il goleador per Conte

Una voglia immensa per chiudere subito nuovi innesti di spessore: ecco la novità dell’ultim’ora per mirare sempre più in alto. Il Napoli vorrebbe subito annunciare i prossimi colpi per il futuro: la prossima stagione sarà importante anche per la partecipazione in Champions League.

Come svelato dal giornalista turco Sabuncuoglu, il Napoli ha formulato una nuova proposta interessante per l’attaccante colombiano Jhon Duran. Al momento milita con il club arabo dell’Al Nassr, ma il suo obiettivo è quello di tornare protagonista in Europa. Negli ultimi giorni è stato accostato anche a diversi club turchi, ma pochi minuti fa è arrivata la bomba di calciomercato per gli azzurri.

A gennaio si era trasferito dall’Aston Villa per volare all’Al-Nassr per 77 milioni di euro più 15 di bonus: dopo soltanto pochi mesi, l’attaccante colombiano ha intenzione di tornare ancora in Europa. Il Napoli lo ha monitorato già a lungo in passato, ma ora potrebbe arrivare la decisione definitiva. Ha segnato già tanti gol fondamentale per la squadra saudita, ma la sua ambizione sarà decisiva per prendere la miglior scelta possibile circa il suo futuro. Conte avrebbe già dato il suo ok per il trasferimento: nei prossimi giorni arriverà la fumata bianca.