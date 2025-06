Napoli, Simeone torna a Firenze: scambio per Conte

Il Napoli è molto attivo sul fronte calciomercato. Il presidente De Laurentiis ha intenzione di darsi alla pazza gioia: spunta la nuova operazione con la Fiorentina

Nelle prossime ore potrebbe arrivare la decisione sul futuro de El Cholito Simeone. L’attaccante argentino sarebbe finito nel mirino della Fiorentina: per lui si tratterebbe di un gradito ritorno dopo aver già vestito la maglia viola.

Il ds Manna continua a lavorare su più tavoli per innalzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte. Un nuovo affare suggestivo per ambire a grandi palcoscenici: Simeone non vede l’ora di giocare con maggiore continuità. Ecco la mossa a sorpresa per puntare sempre più in alto: ecco la decisione in vista della prossima stagione. Novità interessanti per provare ad essere costante nel corso della prossima stagione: proprio a Firenze ha trovato anche l’amore della sua vita. La dirigenza viola ha intenzione di chiudere subito per l’affare in attacco.

Calciomercato Napoli, nuovo intreccio da Firenze: la chiave è Simeone

Conte vorrebbe avere già tutta la rosa a disposizione fin dal ritiro di Dimaro. Il Napoli dovrà così spingere nei prossimi giorni per arrivare alla fumata bianca della nuova operazione di mercato.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Francesco Guerrieri, su X la Fiorentina starebbe pensando anche al ritorno di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino ha vissuto anni importanti con la maglia viola, ma ora il ds Manna potrebbe inserire nella trattativa anche Moise Kean. Il centravanti della Nazionale italiana ha tanta voglia di farsi strada nel calcio internazionale: ecco la nuova mossa a sorpresa.

Nell’ultima stagione con Palladino è stato artefice di gol ed assist importanti: il futuro di Kean potrebbe essere ancora in Serie A, ma occhio alle big provenienti dall’estero. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande: l’ex Juventus vorrebbe giocare subito da protagonista in Champions League. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per abbassare le pretese per arrivare a Giovanni Simeone: un giro di bomber davvero interessante.

Il Napoli continua a sognare in grande per allestire una rosa di prima fascia per il futuro. Ecco la novità dell’ultim’ora in casa azzurra: un nuovo intreccio possibile con Simeone. L’attaccante argentino è pronto a dire addio agli azzurri per iniziare una nuova avventura in Serie A: il richiamo della Fiorentina potrebbe fare la differenza per la prossima stagione.