Beukema a rischio per Napoli-Roma: le scelte di Conte senza l’olandese

Una febbre può cambiare gli equilibri di una sfida pesante. Conte prepara le mosse in un Napoli ancora in emergenza.

Si avvicina sempre di più Napoli-Roma ed è una partita che, ancora una volta, Antonio Conte dovrà affrontare in piena emergenza. Già, perché quando sembra che i problemi possano, per un attimo, fermarsi semplicemente a quelli che ci sono già, improvvisamente le cose, se possibile, riescono a complicarsi ancora di più.

Non bastano gli infortuni che stanno riducendo all’osso la rosa. Si aggiungono i piccoli imprevisti, quelli che non metti in conto. Come la febbre di Sam Beukema, in dubbio per domenica. Non si è allenato. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. In inverno basta poco per cambiare il quadro, con le influenze che stanno girando.

La cosa curiosa è che fino a una settimana fa Beukema era la quinta, forse la sesta scelta. Oggi invece la sua eventuale assenza rischia di pesare parecchio. Perché nel frattempo si è fermato Di Lorenzo, è stato squalificato Juan Jesus e Buongiorno vive un momento complicato, forse il più difficile da quando è arrivato.

E allora ecco che Beukema, dopo la buona prova contro il Como, era diventato uno dei candidati più seri per una maglia da titolare.

Difesa a tre: lo scenario con Beukema

Se l’olandese recupera, è probabile che si riveda la difesa a tre già vista contro il Como. Con Buongiorno al posto dello squalificato Juan Jesus e il resto confermato. Beukema, Rrahmani, Buongiorno. Linea abbastanza chiara. Ruoli più naturali. Gerarchie meno forzate.

In questo assetto Buongiorno torna nel suo habitat, quello di braccetto sinistro. Rrahmani resta il riferimento centrale. Beukema si occupa del lato destro. È una soluzione lineare, peraltro quella che il Napoli ha adottato nelle prime 5 partite giocate con la difesa a tre, con ottimi risultati.

Il problema nasce se Beukema non ce la fa. A quel punto si entra nella zona degli adattamenti. Rrahmani potrebbe scalare sul centro-destra, Buongiorno tornare centrale e Olivera fare il braccetto sinistro. Ma questo assetto ha già mostrato crepe evidenti soprattutto per i problemi incontrati da Buongiorno.

Contro il Genoa, per esempio, l’ex Torino da centrale del terzetto ha faticato parecchio. Tempi sbagliati. Uscite in ritardo. Sensazione costante di essere fuori posizione. Non è una questione di impegno. È proprio una questione di caratteristiche.

Per questo Conte spera fino all’ultimo di recuperare Beukema. Non è un vezzo. È una necessità tattica. È la possibilità di rimettere ogni pedina nel posto giusto, senza dover inventare soluzioni in corsa.

Le altre scelte tra certezze e ballottaggi

In porta dovrebbe toccare ancora a Meret. Le ultime prestazioni sono state convincenti e in partite così serve continuità. Davanti alla difesa resta il nodo McTominay. Se recupera, torna in coppia con Lobotka. Se non ce la fa, Elmas sarà chiamato a fare un passo indietro e affiancare lo slovacco.

Sugli esterni Spinazzola sembra confermato a sinistra, mentre a destra il ballottaggio resta aperto, con Gutiérrez leggermente avanti su Politano. In attacco, invece, il punto fermo è Hojlund. È lui il riferimento. È lui che si prende il peso dell’attacco.

Lukaku ha dato segnali incoraggianti nell’allenamento congiunto contro l’Ischia, con una doppietta nella partitella. Ma la condizione non è ancora piena. Può garantire un finale forte. Non una partita intera.

Napoli-Roma arriva in un momento in cui ogni dettaglio conta. E in cui anche una febbre può cambiare gli equilibri. Conte non cerca alibi. Cerca soluzioni. Ma questa volta la soluzione passa anche da un termometro. E non è un modo di dire.