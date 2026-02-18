Mister Conte, what’s next? Ci sono almeno tre squadre di Premier sulle sue tracce

Il presente è azzurro, il futuro ancora no. Tra silenzi, equilibri e tentazioni inglesi, l’estate del Napoli può dire molto sul destino di Conte.

Oltre che del presente, non si può non parlare del futuro. E a Napoli sono già venute fuori diverse speculazioni su quello che sarà il prosieguo dell’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Così come lo scorso anno, non c’è alcuna certezza sul fatto che il Napoli confermerà l’allenatore anche il prossimo anno, ma stavolta la situazione sembra essere molto più lineare.

Il tecnico ha manifestato meno insofferenza rispetto a un anno fa, quando era ancora scottato dal caso Kvaratskhelia. Il club per il momento non si esprime, visto che De Laurentiis continua a non rilasciare dichiarazioni, ma da sempre traspare una grande fiducia nell’operato di Conte a 360 gradi.

Certo è che quest’estate il confronto fra presidente e allenatore sarà sicuramente meno squilibrato rispetto allo scorso anno. Un’estate fa c’era un presidente innamorato che era pronto a fare di tutto per convincere l’allenatore a restare, e infatti ha fatto di tutto con un mercato da circa 200 milioni. Il sostegno incondizionato in ogni momento della stagione, anche quando le cose si sono complicate. Il silenzio sulla questione infortuni e su alcuni acquisti sbagliati, dei quali però probabilmente De Laurentiis chiederà conto alla fine del campionato.

Ecco perché in questo momento ipotizzare un addio di Conte al Napoli è esercizio abbastanza ozioso, ma si sa, il calcio è strano e le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro. Di certo non mancano le pretendenti per il tecnico salentino, soprattutto in Premier League, dove le sue imprese sulla panchina azzurra, che hanno visto anche la supervalutazione di alcuni talenti molto noti in Premier, su tutti Scott McTominay, hanno portato alcune squadre a chiedersi se Conte sarebbe disposto a ritentare l’avventura in Inghilterra.

Dal Manchester United al Tottenham: le squadre che riporterebbero Conte in Premier

Una delle squadre che potrebbero provare a riportare Conte in Inghilterra è il Manchester United, che però si sta riprendendo alla grande e quindi potrebbe confermare Carrick alla guida. In estate però potrebbe cambiare tutto e quindi la panchina vacante dei Red Devils potrebbe essere molto accattivante per Conte, che quindi potrebbe farci un pensierino.

Attenzione però anche a due vecchi amori del tecnico azzurro, il Chelsea e il Tottenham, che di recente hanno pubblicato delle classifiche di rendimento nelle quali Conte come sempre spicca per numero di vittorie conquistate. In entrambi i casi la situazione è di rifondazione totale e quindi la prossima estate potrebbe essere decisiva per capire se è il caso di cambiare guida tecnica.

Il Chelsea con Rosenior sembra aver trovato la sua dimensione, ma il caso Maresca insegna che lì può cambiare tutto da un momento all’altro. Il Tottenham invece sta attraversando una stagione di crisi nera e quindi potrebbe essere la piazza ideale per un’impresa alla Conte, cioè prendere una squadra completamente distrutta dall’anno precedente e riportarla a sognare nuovamente in grande.

Per questo motivo, parlare oggi di futuro non è una priorità ma resta sullo sfondo. Il presente, comunque continua a chiamarsi Napoli e il resto, almeno per ora, è solo un’eco lontana da tenere lì in un angolo. Per tutto il resto ci sarà tempo.