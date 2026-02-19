“La Juventus viene sempre tutelata”: scoppia la polemica in diretta

Una frase detta in diretta riaccende il dibattito sul calcio italiano. Non è solo una questione di episodi: il tema è molto più profondo.

Quanto pesa davvero un fischio, quando la partita finisce e restano solo i replay e le polemiche? Il tema arbitri Serie A torna ciclicamente, ma stavolta il dibattito ha preso una piega diversa. Non il classico sfogo da post partita, non la solita moviola del lunedì. Piuttosto una riflessione più ampia, quasi scomoda, che parte da lontano e finisce per mettere in discussione l’intero sistema.

Durante una recente diretta di Napolicalciolive, condotta da Claudio Mancini con Antonio Papa e Giancarlo Spinazzola, la discussione è entrata nel vivo in modo spontaneo. Un confronto da studio, senza filtri. E proprio lì, tra un’analisi e l’altra, è arrivato l’intervento di Antonio Lauro che ha acceso il dibattito sulla gestione arbitrale in Serie A.

Prima però il ragionamento si è mosso su un piano quasi paradossale. Perché da un lato esistono errori evidenti, anche pesanti, contro una delle squadre più discusse del campionato, buon ultimo quello assurdo di San Siro fra Bastoni e Kalulu, con tutte le polemiche che ne sono conseguite. Episodi che nessuno, almeno secondo quanto emerso in diretta, intende negare. Dall’altro lato resta una sensazione diffusa, difficile da dimostrare ma altrettanto difficile da ignorare.

Una sensazione che riguarda la percezione del campo. Il metro arbitrale. La gestione dei contatti. Tutti quei dettagli che spesso sfuggono alla lente del VAR ma che incidono sull’andamento di una partita più di un singolo episodio da moviola.

“Hojlund viene quasi accoltellato”: le parole di Antonio Lauro in diretta

Il momento chiave arriva quando Lauro entra nel merito. Le sue parole sono dirette, senza giri larghi. “Vorrei dire ai tifosi della Juventus che fanno le vittime che la Juventus quest’anno ha avuto una serie di episodi negativi e importanti, anche clamorosi, e nessuno vuole negare questa cosa. Però quando l’arbitro scende in campo e c’è la Juventus, tra virgolette, viene sempre un po’ tutelata“.

Il punto non è negare gli errori subiti. Il punto è spostare il focus su una lettura più ampia. Secondo quanto emerso in diretta, la cosiddetta tutela non riguarderebbe i grandi episodi da VAR ma la gestione quotidiana dei contrasti. Falli leggeri, contatti, duelli fisici. Tutto ciò che costruisce il ritmo di una gara. Per non parlare poi di quel gravissimo doppio fallo in area bianconera a Torino, Juve-Napoli. Lo ricorderete senz’altro.

Per rendere concreta la tesi, Lauro usa un esempio forte. “Perché quello che subisce Hojlund ogni domenica, cioè che viene praticamente preso a coltellate quasi dai difensori, l’attaccante della Juventus non lo subisce”. Una frase volutamente provocatoria, ma che serve a chiarire il concetto di doppio standard percepito.

L’idea è che esista una diversa permissività nei confronti dei difensori a seconda dell’avversario. Non una protezione sui singoli episodi decisivi, ma una gestione più morbida nei novanta minuti. Un dettaglio che, nel lungo periodo, può cambiare la percezione del metro arbitrale e alimentare discussioni infinite tra tifosi e addetti ai lavori.