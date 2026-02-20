Atalanta-Napoli, azzurri in emergenza totale: la rivelazione di Carlo Alvino

Una trasferta complicata, assenze pesanti e un equilibrio da ritrovare. A Bergamo il Napoli affronta molto più di una semplice partita, come spiega anche il giornalista di Teleclub

Il Napoli si prepara alla sfida di Bergamo con la sensazione di dover stringere i denti e fare i conti con la realtà, senza troppe illusioni viste le tante assenze. Ma è proprio in queste situazioni qui che quest’anno i ragazzi di Conte hanno tirato fuori il meglio di sé e regalato prestazioni che era difficile aspettarsi, vista la situazione.

La sfida all’Atalanta arriva in un momento delicato. Non tanto per la classifica, quanto per le condizioni della rosa. Le ultime settimane hanno lasciato segni evidenti tra infortuni e recuperi rallentati. E quando si va a Bergamo, si sa, non è mai una passeggiata. Proprio su questo tema si è soffermato Carlo Alvino nel suo editoriale “Dillo ad Alvino” su Teleclub Italia, offrendo una lettura lucida e piuttosto diretta della situazione.

Secondo il giornalista, la gara di Bergamo sarà tutt’altro che semplice. L’Atalanta ha bisogno di reagire dopo la pesante sconfitta rimediata in Champions League e cercherà riscatto immediato in campionato. Il contesto è chiaro: ambiente caldo, squadra aggressiva, voglia di rimettersi in piedi subito.

Il Napoli in emergenza arriva invece con una condizione opposta. Alvino non ha usato giri di parole: inutile costruire previsioni troppo ottimistiche, bisogna guardare in faccia la realtà. E la realtà dice che la squadra azzurra si presenterà a Bergamo con assenze pesanti e scelte quasi obbligate.

Napoli in emergenza: McTominay verso il forfait

Una combinazione che rende la sfida ancora più complicata. L’Atalanta gioca con intensità, attacca gli spazi e alza il ritmo. Per affrontarla serve compattezza, ma anche continuità di uomini e di condizione. Elementi che in questo momento non sono così scontati.

Il primo nodo riguarda la difesa. Rrahmani si è fermato nella gara contro la Roma e a Bergamo la difesa è praticamente obbligata: Beukema, Buongiorno, Juan Jesus. Così sarà fino alla fine del campionato. Ma la vera preoccupazione riguarda il centrocampo. La situazione di McTominay resta delicata e, secondo quanto raccontato da Alvino, il recupero appare molto complicato. Lo scozzese difficilmente riuscirà a essere della partita. Una notizia che incide sulle rotazioni e sulle scelte di formazione.

Il motivo è legato a una linea precisa adottata dal club. Il Napoli ha deciso di gestire gli infortuni con maggiore prudenza. Dopo diverse recidive, lo staff medico ha scelto un approccio più conservativo: recuperi più lenti, rientri solo con certezza totale. Nessun rischio inutile.

Il rovescio della medaglia, però, è evidente. Nel breve periodo il Napoli deve convivere con assenze pesanti e con una rosa ridotta. A Bergamo servirà una formazione costruita con attenzione, valutando ogni dettaglio. Conte dovrà gestire le energie e trovare soluzioni alternative.

Atalanta-Napoli, le probabili formazioni

