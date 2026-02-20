Rinnovo McTominay, un indizio per la notizia più attesa: ce lo dà lui stesso

Un legame sempre più forte con la città e una frase che i tifosi hanno ascoltato con attenzione. Il futuro può ancora essere scritto in azzurro.

Quando parla Scott McTominay a Napoli drizzano tutte le antenne. Il centrocampista scozzese è quello che maggiormente incarna lo spirito partenopeo in questo momento tra i ragazzi a disposizione di Antonio Conte. Un simbolo autentico della squadra, un calciatore che ormai è diventato praticamente insostituibile, come si vede in campo quando lui non c’è, come nelle ultime uscite.

Scott McTominay in campo
Rinnovo McTominay, un indizio per la notizia più attesa: ce lo dà lui stesso

Nella sua intervista al Corriere dello Sport, McTominay ha toccato diversi punti caldi, tra i quali proprio il suo infortunio. Sulla sua possibile presenza contro l’Atalanta è rimasto prudente, ma ha fatto capire che proverà ad esserci fino all’ultimo.

Tra i vari temi trattati c’è anche qualche considerazione sul calcio attuale, considerato troppo leggero e nel quale si fischiano troppi falli. C’è anche una considerazione sulla città di Napoli, che ormai è la sua città d’adozione e per la quale Scott spende soltanto parole d’amore. Un idillio che va avanti ormai da un anno e che potrebbe continuare ancora a lungo, almeno stando alla parte più succosa dell’intervista, quella che in realtà interessa di più ai tifosi.

Il tema rinnovo e le parole di McTominay

Si è parlato del rinnovo contrattuale che potrebbe prolungare l’accordo fra McTominay e il Napoli. Un rinnovo attesissimo dai tifosi, anche perché blinderebbe lo scozzese almeno fino al 2030, quando avrà 34 anni, e adeguerà il suo ingaggio a quello dei più pagati in rosa, consentendogli di dimostrare anche nei fatti quanto sia importante per questa squadra.

Scott McTominay in conferenza
Il tema rinnovo e le parole di McTominay

Chissà, magari un giorno potremmo vederlo anche con la fascia al braccio, raccogliendo l’eredità di Giovanni Di Lorenzo. Ma questo è prematuro al momento ed è meglio focalizzarsi su ciò che ha detto riguardo il rinnovo contrattuale.

Il mio agente non ha comunicato con la stampa riguardo al mio futuro – ha spiegato McTominay nell’intervista al Corriere dello Sport – Parla solo con me e con il club. Io sono estremamente felice qui e, per quanto mi riguarda, sono un giocatore del Napoli, è tutto quello a cui penso. Il futuro è molto importante e potrei vedermi nel Napoli per molto tempo“.

Parole, quelle dello scozzese, che aprono uno spiraglio concreto riguardo una sua possibile permanenza a Napoli ben oltre la scadenza contrattuale. In un calcio dove ormai si cambia maglia con troppa facilità, anche solo dichiarare la volontà di restare in una squadra è un segnale importante e il centrocampista scozzese lo ha dato ai tifosi del Napoli e al club.

Adesso la palla passa a De Laurentiis, che comunque pare avere tutta la volontà di assecondare questa voglia di Napoli di Scott McTominay e blindarlo alla maglia azzurra ancora a lungo.

