Rinnovo McTominay, un indizio per la notizia più attesa: ce lo dà lui stesso

Un legame sempre più forte con la città e una frase che i tifosi hanno ascoltato con attenzione. Il futuro può ancora essere scritto in azzurro.

Quando parla Scott McTominay a Napoli drizzano tutte le antenne. Il centrocampista scozzese è quello che maggiormente incarna lo spirito partenopeo in questo momento tra i ragazzi a disposizione di Antonio Conte. Un simbolo autentico della squadra, un calciatore che ormai è diventato praticamente insostituibile, come si vede in campo quando lui non c’è, come nelle ultime uscite.

Nella sua intervista al Corriere dello Sport, McTominay ha toccato diversi punti caldi, tra i quali proprio il suo infortunio. Sulla sua possibile presenza contro l’Atalanta è rimasto prudente, ma ha fatto capire che proverà ad esserci fino all’ultimo.

Tra i vari temi trattati c’è anche qualche considerazione sul calcio attuale, considerato troppo leggero e nel quale si fischiano troppi falli. C’è anche una considerazione sulla città di Napoli, che ormai è la sua città d’adozione e per la quale Scott spende soltanto parole d’amore. Un idillio che va avanti ormai da un anno e che potrebbe continuare ancora a lungo, almeno stando alla parte più succosa dell’intervista, quella che in realtà interessa di più ai tifosi.

Il tema rinnovo e le parole di McTominay

Si è parlato del rinnovo contrattuale che potrebbe prolungare l’accordo fra McTominay e il Napoli. Un rinnovo attesissimo dai tifosi, anche perché blinderebbe lo scozzese almeno fino al 2030, quando avrà 34 anni, e adeguerà il suo ingaggio a quello dei più pagati in rosa, consentendogli di dimostrare anche nei fatti quanto sia importante per questa squadra.

Chissà, magari un giorno potremmo vederlo anche con la fascia al braccio, raccogliendo l’eredità di Giovanni Di Lorenzo. Ma questo è prematuro al momento ed è meglio focalizzarsi su ciò che ha detto riguardo il rinnovo contrattuale.

“Il mio agente non ha comunicato con la stampa riguardo al mio futuro – ha spiegato McTominay nell’intervista al Corriere dello Sport – Parla solo con me e con il club. Io sono estremamente felice qui e, per quanto mi riguarda, sono un giocatore del Napoli, è tutto quello a cui penso. Il futuro è molto importante e potrei vedermi nel Napoli per molto tempo“.

Parole, quelle dello scozzese, che aprono uno spiraglio concreto riguardo una sua possibile permanenza a Napoli ben oltre la scadenza contrattuale. In un calcio dove ormai si cambia maglia con troppa facilità, anche solo dichiarare la volontà di restare in una squadra è un segnale importante e il centrocampista scozzese lo ha dato ai tifosi del Napoli e al club.

Adesso la palla passa a De Laurentiis, che comunque pare avere tutta la volontà di assecondare questa voglia di Napoli di Scott McTominay e blindarlo alla maglia azzurra ancora a lungo.