Napoli senza pace, arriva l’ufficialità: un altro centrocampista salta l’Atalanta

Un’altra assenza si aggiunge alla lista. Alla vigilia di Atalanta-Napoli arriva una nuova tegola per Conte e per il suo centrocampo.

Il Napoli perde un altro pezzo. E lo perde nel momento meno opportuno, alla vigilia di una trasferta che già si presentava complicata di suo. La sfida di Bergamo contro l’Atalanta, snodo pesante nella corsa Champions e nella gestione del calendario, arriva con un’altra assenza pesante in mezzo al campo.

Antonio Conte preoccupato
Alla lista degli indisponibili si aggiunge ufficialmente anche Scott McTominay. Il centrocampista scozzese non sarà convocato per la trasferta contro l’Atalanta e resterà a Napoli per continuare il percorso di recupero. Una scelta prudente, condivisa tra staff medico, allenatore e giocatore, per evitare ricadute in un momento delicato della stagione.

La conferma è arrivata alla vigilia della partita. La squadra si è allenata al Training Center di Castel Volturno nella seduta di rifinitura prima della partenza per Bergamo. Il programma ha previsto una fase di attivazione e poi lavoro tecnico-tattico, come comunicato dal club nella nota ufficiale diffusa in mattinata.

Nel gruppo non c’era però McTominay. Il centrocampista scozzese è ancora alle prese con un problema al tendine del gluteo che lo ha già costretto a saltare le ultime due partite. Le sensazioni non sono state sufficienti per forzare il rientro e lo staff ha deciso di non correre rischi. Il giocatore avrebbe voluto esserci, ma si è scelto di guardare al medio periodo e al finale di stagione.

La sua assenza pesa soprattutto per il momento che sta vivendo il Napoli. Conte si trova a gestire una mediana ridotta all’osso, con Anguissa ancora ai box e con diversi giocatori costretti a stringere i denti. La sfida contro l’Atalanta diventa quindi ancora più complessa sul piano delle rotazioni e degli equilibri.

Atalanta-Napoli, Conte costretto a reinventare il centrocampo

Senza McTominay, le scelte diventano quasi obbligate. Lobotka resta il perno centrale del gioco e dovrà reggere ancora una volta il peso della costruzione. Accanto a lui si apre uno scenario già ipotizzato nelle ultime ore: possibile spazio per Billy Gilmour dal primo minuto.

Billy Gilmour
Il centrocampista scozzese si è allenato bene per tutta la settimana e potrebbe essere la sorpresa in mediana. Conte valuta l’opzione di un doppio play con Lobotka per garantire maggiore pulizia nella gestione del pallone e controllo del ritmo. Una soluzione tecnica che nasce più dall’emergenza che da una scelta strutturale, ma che potrebbe offrire equilibrio.

L’alternativa porta a Elmas, che può arretrare accanto a Lobotka lasciando poi spazio davanti a soluzioni più offensive. Molto dipenderà anche dalle condizioni di Spinazzola e dalla gestione degli esterni, perché l’emergenza non riguarda solo il centrocampo ma coinvolge l’intero undici.

La sensazione è che il Napoli non riesca a trovare continuità sul piano fisico. Ogni volta che sembra intravedersi un rientro, arriva una nuova assenza. E la sfida contro l’Atalanta si avvicina con un centrocampo ancora da reinventare.

