Atalanta-Napoli in streaming, le ultime sulle formazioni: possibile sorpresa in mediana

Domenica a Bergamo il Napoli si gioca molto. Tra assenze, ballottaggi e un possibile cambio in mediana, la partita prende forma.

Tutto pronto. Domenica alle ore 15 si gioca Atalanta-Napoli, una sfida che rappresenta un bivio importante per gli azzurri, chiamati a contenere gli assalti di Juventus e Roma in quella che è forse la cima Coppi di questa fase di campionato. Dopo, infatti, ci saranno sfide più abbordabili con Verona, Torino, Lecce e Cagliari prima di Napoli-Milan del 4 aprile.

Sarà un mese che servirà per provare a recuperare alcuni degli infortunati storici, da Anguissa a De Bruyne, passando per Giovanni Di Lorenzo, mentre per Neres e Rrahmani probabilmente bisognerà aspettare qualcosa in più. Si conta di recuperare anche Scott McTominay, alle prese con un infortunio sicuramente più lieve, ma che comunque, con tutta probabilità, pregiudicherà anche il suo impiego contro l’Atalanta.

Anche per questo la sfida non è semplice. I bergamaschi vengono da una sconfitta a Dortmund nei playoff di Champions League e devono riscattarsi in campionato, laddove hanno iniziato una rincorsa di spessore che li sta conducendo a lottare nuovamente per l’Europa, un obiettivo che quest’anno, dopo la gestione Juric, sembrava ormai irraggiungibile.

Anche a Bergamo hanno i loro bei grattacapi, ma è il Napoli, naturalmente, che ha più problemi di organico. Formazione con qualche ballottaggio ancora, anche se molti sono già fugati dalle enormi assenze.

Atalanta-Napoli: quanti ballottaggi, a cominciare dai portieri

In porta ci sarà il primo dei ballottaggi, ma Milinkovic-Savic sembra ancora favorito su Meret, in un dualismo che ormai sembra risolto a favore del serbo e che vede il portiere friulano relegato al ruolo di seconda scelta. In difesa, invece, le scelte sono praticamente obbligate: Beukema, Buongiorno e Juan Jesus comporranno il terzetto difensivo, con Oliveira pronto a subentrare in qualità di braccetto.

A centrocampo c’è ancora qualche dubbio. La formazione tipo delle ultime uscite prevederebbe Miguel Gutiérrez a destra, Spinazzola a sinistra ed Elmas e Lobotka come cerniera centrale in assenza di McTominay. Vanno valutate le condizioni di Spinazzola, che Conte potrebbe anche non rischiare, preferendo a quel punto Oliveira, mentre in mezzo al campo potrebbe esserci una sorpresa.

Billy Gilmour si è allenato bene per una settimana e potrebbe essere pronto ad affiancare Lobotka in mezzo al campo, con un’opzione doble pivote che intriga parecchio Antonio Conte. Potrebbe essere la vera sorpresa di questa formazione.

A quel punto, davanti, potrebbe andarci Elmas, al fianco di Vergara e Hojlund. Un’opzione che potrebbe rivoluzionare anche la metà campo, perché sulle fasce potrebbero andarci Politano e Gutiérrez. Nel caso in cui invece, al fianco di Lobotka ci fosse Elmas, Politano potrebbe giocare al fianco di Vergara, alle spalle di Hojlund, e Gutiérrez e Spinazzola comporre la batteria di esterni. Difficile vedere dal primo minuto Giovane o Alisson Santos, che potrebbero invece entrare nella ripresa.

Tra le fila bergamasche, assenti De Ketelaere e Raspadori. In porta ci sarà Carnesecchi, la difesa dovrebbe essere composta da Scalvini, Djimsiti e Ahanor, con qualche chance per Kossonou, Hien e Kolasinac. Sulle fasce, Zappacosta e Bernasconi favoriti. In mezzo De Roon ed Ederson. Alle spalle di Scamacca, favorito su Krstovic, ci saranno Samardzic e Zalewski.

Le probabili formazioni: Napoli a due varianti

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca (Krstovic). All. Palladino.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte.

NAPOLI SECONDA OPZIONE (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Gilmour, Gutierrez (Spinazzola); Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Atalanta-Napoli, dove vederla in tv e streaming

Atalanta-Napoli in tv sarà visibile scaricando l’app di DAZN su una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzando console PlayStation e Xbox, il TIMVISION Box oppure dispositivi Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Per chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, invece, c’è la possibilità di vederla in diretta tv su DAZN 1, canale 214 di Sky, attivando Zona DAZN. Il match di Serie A sarà disponibile anche sul sito di DAZN e sull’app per dispositivi mobili.