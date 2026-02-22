Moviola Atalanta-Napoli, non solo i due episodi: c’è anche un terzo aspetto che va sottolineato

Una partita segnata da decisioni che continuano a far rumore. Le parole del club azzurro arrivano dopo una direzione che lascia più di un dubbio.

Il Napoli si è giustamente lamentato attraverso il direttore sportivo Giovanni Manna dopo Atalanta-Napoli, dove c’è stato un arbitraggio davvero scandaloso. Una serie di errori molto gravi hanno condizionato la partita, che vedeva il Napoli in vantaggio per 1-0, prima che venisse annullato un rigore al VAR e che venisse annullato un gol a Miguel Gutierrez per un fallo di Hojlund che non esiste mai al mondo.

Questi sono due errori gravissimi che hanno indirizzato una partita che poi è finita con la vittoria dell’Atalanta, un risultato che non si sarebbe mai verificato se il Napoli fosse andato a 2-0 ma anche 3-0.

Questo è il motivo per il quale, per la prima volta, si è lamentato ufficialmente anche Giovanni Manna, che prima a Dazn, poi in conferenza stampa, è andato giù pesante sulla direzione arbitrale e sugli arbitri in generale.

Era ora, verrebbe da dire, anche perché quanto accaduto al Gewiss di Bergamo è un qualcosa che davvero lascia basiti. Il primo episodio da moviola che riguarda il calcio di rigore concesso dall’arbitro Chiffi e poi revocato dal VAR. In questo caso, in realtà, c’è bisogno di analizzare due episodi da moviola, anziché uno.

Il primo è questo di Bergamo, dove effettivamente Hojlund cade un po’ prima, poi c’è il tocco di Hien che lo manda giù, e quindi il rigore è sicuramente dubbio. Stupisce la chiamata al VAR perché non c’è chiaro ed evidente errore, anche in virtù del secondo episodio da moviola a questo punto da analizzare.

Il rigore di Vitihna a Genova è identico a quello non dato a Hojlund

Torniamo indietro di due settimane e andiamo a Genova, dove è stato assegnato un rigore praticamente identico a Vitinha, che quando Meret lo tocca è già in caduta e ha già lanciato il pallone lontanissimo dalla porta. In quel caso il rigore non viene assegnato in tempo reale, ma poi viene richiamato al VAR e viene invece dato. L’esatto contrario di quanto accaduto oggi a Bergamo.

Qual è la differenza? È davvero tutto molto cervellotico e viene difficile dare una spiegazione univoca e dare ai tifosi la sensazione che ci sia una sola testa ad applicare i regolamenti in tutte le partite del campionato.

Il gol di Gutierrez e l’aspetto più dissonante

E poi si arriva all’episodio probabilmente più scandaloso di tutti, con buona pace di Palladino e Hien, che continuano a sostenere che ci fosse fallo di Hojlund. L’attaccante danese non commette nessun fallo prima di servire il pallone a Gutierrez, che segna il 2-0. In questo caso, oltre al fallo inesistente visto dall’arbitro, stupisce anche il fatto che non ci sia stata neanche la revisione VAR per valutare l’eventuale intervento falloso.

Anche in questo caso, l’aspetto più dissonante è il fatto che su un rigore dubbio, ma che poteva starci, è intervenuto il VAR e l’ha annullato. In questo caso, invece, non solo non è stata ravvisata l’assenza del fallo, ma non ci si è neppure presi la briga di una revisione. Perfino Luca Marelli, che a DAZN non è mai stato troppo tenero col Napoli, ha detto che fa fatica a ravvisare un fallo su Hien in questa azione. Basterebbe già questo, ma in realtà basta guardare il replay dell’azione per rendersene conto.



Insomma, una serie di episodi molto discutibili che mettono in dubbio la regolarità della partita, anche perché senza voler ragionare sul rigore, il gol di Gutierrez, che era regolarissimo, avrebbe portato al 2-0 per il Napoli e lì l’Atalanta difficilmente l’avrebbe ripresa. Quindi decisioni che hanno condizionato pesantemente il risultato e a questo punto anche la regolarità del campionato.