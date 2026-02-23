“De Laurentiis caccia Manna e Conte a fine stagione”: cosa sappiamo su queste voci

Facciamo il punto sulle indiscrezioni che stanno girando e riguardano il Napoli: ma davvero De Laurentiis sta progettando un ribaltone a fine campionato?

Il Napoli sta vivendo settimane dense, pesanti, quasi sospese. La sensazione è quella di una società che osserva, valuta, prende appunti. E che, a fine stagione, potrebbe anche decidere di riscrivere una parte del progetto. Ma in questi casi è importante ricostruire bene ciò che accade, senza sensazionalismi e senza cavalcare l’onda. Proviamoci.

Le ultime voci parlano di un possibile ribaltone. Una rivoluzione tecnica. Un doppio cambio ai vertici dell’area sportiva. Ma quanto c’è di vero in questi rumors che stanno girando?

Le indiscrezioni più forti sono state rilanciate dal giornalista Paolo Bargiggia, che ha raccontato di un Aurelio De Laurentiis molto irritato per l’andamento della stagione e orientato a cambiare sia Antonio Conte sia il direttore sportivo Giovanni Manna a fine anno.

Il quadro, secondo questa ricostruzione, sarebbe già definito. Via l’allenatore, via anche il ds. Al loro posto un nuovo progetto tecnico. Per la panchina si è parlato di Francesco Farioli, nome emergente del panorama europeo. Per il ruolo di direttore sportivo, invece, profili esperti come Giovanni Sartori o Tony D’Amico.

Una narrazione netta, che ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Anche perché arriva in un momento delicato della stagione azzurra. I numeri recenti non sorridono: quarto posto ed eliminazioni pesanti nelle coppe. E adesso anche una corsa Champions ancora tutta da blindare.

Il confronto di fine stagione tra ADL e Conte

Al di là delle voci, la realtà appare meno definitiva. Secondo quanto ci risulta, ogni valutazione verrà fatta solo a fine stagione, dopo un confronto diretto tra De Laurentiis e Conte. Un faccia a faccia vero, non formale, sulla falsariga di quello dello scorso fine maggio. Ma con una grossa differenza.

Un anno fa il rapporto era diverso. Il presidente faceva il corteggiatore, l’allenatore l’indeciso. Conte chiedeva garanzie tecniche, strutturali, organizzative. De Laurentiis le ha concesse quasi tutte. Staff, mercato, centralità decisionale. Il progetto era chiaro.

Oggi il clima è cambiato. La stagione ha portato con sé problemi evidenti. Dalla gestione degli infortuni all’eliminazione dalla Champions League. Fino ad alcuni investimenti che non hanno reso e che si sono svalutati anche per scelte tecniche discutibili.

Conte, quando parla pubblicamente, tra le righe lascia trasparire sempre un certo disagio. In particolare sullo staff medico e su alcune dinamiche interne. Anche il rapporto con Manna non sembra sempre lineare. Dettagli che a fine stagione finiranno sul tavolo.

La verità è che la partita resta aperta. Non esiste una decisione già presa. Né sul futuro di Conte, che piace molto anche in Premier League, né su quello di Manna. Il ribaltone non è da escludere. Ma non è nemmeno già scritto.

Molto dipenderà dal finale di stagione e dalla qualificazione alla prossima Champions League. Entrare nei primi quattro cambierebbe il peso delle valutazioni. Restarne fuori, invece, aprirebbe scenari completamente diversi.