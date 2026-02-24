Cosa succede a Chiffi dopo Atalanta-Napoli? Dalla Champions alla Serie B, tutti gli scenari

Bergamo lascia strascichi. Tra spogliatoi, tensioni e pressioni sul sistema, il futuro di Chiffi oscilla tra palcoscenici europei e ripartenze.

Il caso Atalanta-Napoli non si è chiuso con il triplice fischio. La partita ha lasciato dietro di sé una scia di domande che, nella versione del mondo azzurro, porta dritta a un episodio chiave: il gol annullato a Gutierrez per un fallo fischiato a Hojlund ai danni di Hien. Da lì è partita una catena di reazioni che adesso coinvolge arbitri, designazioni e, di riflesso, anche la corsa Champions.

Il Corriere dello Sport ha raccontato un retroscena preciso: Antonio Conte avrebbe chiesto spiegazioni a Daniele Chiffi e ai suoi assistenti direttamente negli spogliatoi della New Balance Arena. Una richiesta a caldo, legata alla lettura dell’azione e alla decisione presa in campo. Poi, sempre secondo la ricostruzione, Conte avrebbe scelto il silenzio nel post partita, evitando dichiarazioni pubbliche a fine gara.

A prendere la parola, invece, è stato Giovanni Manna. Il direttore sportivo ha ribadito la posizione del Napoli con toni forti, spiegando che il club non cercava una tutela speciale, ma una linea chiara. Il punto, nella lettura azzurra, non riguarda solo un singolo episodio, ma un contesto più ampio di gestione arbitrale e di percezione di uniformità nelle decisioni, soprattutto quando entra in gioco il VAR.

Ma c’è anche una questione economica connessa ai mancati introiti di un’eventuale uscita dalle prime 4 ed è qui che entra in scena Aurelio De Laurentiis. L’attualità racconta di un presidente molto infastidito, che avrebbe inviato un messaggio al numero uno della FIGC Gabriele Gravina per sollecitare una soluzione rapida sul tema arbitrale, perché il malcontento non riguarda un solo club e si è allargato a tutta la Serie A.

De Laurentiis, in questa linea, auspica una riforma che avvicini l’Italia al modello inglese, dove la comunicazione e la gestione delle decisioni cercano maggiore trasparenza. Un’idea che torna ciclicamente e che oggi si riaccende per un clima di sfiducia che, partita dopo partita, diventa più visibile e più difficile da spegnere con una singola spiegazione.

Gli scenari per Chiffi: stop, Europa e rientro in Serie B

La domanda, adesso, riguarda l’arbitro: che fine farà Chiffi dopo Atalanta-Napoli? Lo scenario più immediato parla di uno stop di un turno in Serie A. Una pausa che spesso arriva come segnale interno, prima di un rientro graduale. Ma la particolarità del caso è che, nello stesso weekend, Chiffi resterà comunque impegnato sul piano internazionale.

Le designazioni europee indicano due appuntamenti ravvicinati e pesanti. Chiffi sarà VAR stasera in Newcastle-Qarabag con Massa, e domani in Real Madrid-Benfica. Due gare che, per livello e pressione, raccontano che in ambito internazionale il suo profilo resta considerato affidabile, almeno sul piano delle scelte di impiego.

Nel breve periodo, l’ipotesi più probabile è un rientro controllato, magari partendo da una partita meno esposta o, come spesso accade, passando anche dalla Serie B. Non sarebbe una “retrocessione punitiva” automatica, ma una forma di gestione: abbassare la pressione, rimettere ordine nelle certezze, e poi tornare in Serie A quando il quadro si raffredda, magari passando prima per qualche designazione al VAR.

Nel medio periodo, invece, tutto dipenderà da due fattori. Il primo è tecnico: come l’AIA valuterà la gara di Bergamo e la continuità delle prestazioni. Il secondo è ambientale: quanto a lungo resterà acceso il dibattito su VAR e uniformità. Perché Atalanta-Napoli, ormai, è diventata una partita-simbolo dentro un discorso più grande, e le prossime designazioni diranno molto più di un comunicato.