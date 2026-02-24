Quanto guadagnano i giocatori del Napoli: stipendi e bonus 2025/26

Il Napoli ha cambiato dimensione. I numeri degli stipendi raccontano una nuova ambizione e una gerarchia precisa

Quanto guadagnano i giocatori del Napoli nel 2025/26? Il monte stipendi stimato supera i 110 milioni di euro lordi annui. Il più pagato è Lukaku con 6 milioni netti a stagione, seguito da De Bruyne e Hojlund. Le cifre sono stime basate sui dati aggregati da Capology, oggi tra le fonti più complete in materia di salari sportivi.

Il Napoli ha alzato la propria scala salariale. La rosa 2025/26 presenta un gruppo ristretto di top ingaggi e una fascia ampia tra 1,8 e 3 milioni netti. Questo equilibrio racconta una strategia precisa: pochi leader economici, molti titolari solidi, rotazioni con stipendi coerenti al ruolo.

Monte ingaggi Napoli 2025/26: quanto spende il club

Il monte ingaggi del Napoli per la stagione 2025/26 è stimato tra i 110 e i 112 milioni di euro lordi. Il dato si riferisce agli stipendi base e non include eventuali bonus legati a obiettivi individuali o di squadra.

La cifra colloca il Napoli tra le prime squadre di Serie A per spesa salariale. Inter e Juventus restano davanti, ma la distanza si è ridotta rispetto alle stagioni precedenti. Il club ha deciso di investire su profili di esperienza internazionale, aumentando la media salariale rispetto all’era post-scudetto.

Lo stipendio medio della rosa supera i 4 milioni lordi annui. Questo valore è coerente con un club che punta stabilmente a Champions League e competizione europea avanzata.

Chi è il giocatore più pagato del Napoli

Il giocatore più pagato del Napoli (al netto) è Lukaku, con uno stipendio stimato di 6 milioni di euro netti a stagione. Subito dietro troviamo De Bruyne con 5,5 milioni e Hojlund con 5 milioni. Se guardiamo su Capology gli stipendi lordi, invece, vediamo che il costo più ingente per il bilancio del Napoli è quello di KDB, che guadagna 11.110.000 di euro lordi l’anno a fronte dei 7.690.000 lordi di Lukaku.

Questa gerarchia economica riflette una scelta tecnica. Il Napoli paga esperienza, leadership e impatto immediato. L’arrivo di De Bruyne ha ridisegnato la scala salariale interna, portando il club su parametri economici più alti rispetto al passato recente.

Stanislav Lobotka, con 3.5 milioni netti, rappresenta il riferimento del centrocampo, mentre Politano si colloca a 3,2 milioni. McTominay, in odore di rinnovo, Neres, Elmas e Di Lorenzo sono a quota 3 milioni, fascia che identifica i titolari strutturali della rosa.

Stipendi Napoli 2025/26: la lista completa

Di seguito l’elenco completo degli stipendi netti stimati dei giocatori del Napoli per la stagione 2025/26. Le cifre fanno riferimento agli ingaggi base annui.

Lukaku: 6 milioni di euro

De Bruyne: 5,5 milioni di euro

Hojlund: 5 milioni di euro

Lobotka: 3,5 milioni di euro

Politano: 3,2 milioni di euro

McTominay: 3 milioni di euro

Neres: 3 milioni di euro

Elmas: 3 milioni di euro

Di Lorenzo: 3 milioni di euro

Lang: 2,8 milioni di euro

Beukema: 2,5 milioni di euro

Buongiorno: 2,5 milioni di euro

Gutierrez: 2,3 milioni di euro

Z. Anguissa: 2,2 milioni di euro

Lucca: 2 milioni di euro

Olivera: 2 milioni di euro

Meret: 2 milioni di euro

Gilmour: 1,8 milioni di euro

Rrahmani: 1,8 milioni di euro

Spinazzola: 1,8 milioni di euro

Milinkovic-Savic: 1,4 milioni di euro

Marianucci: 1 milione di euro

Mazzocchi: 1 milione di euro

Juan Jesus: 1 milione di euro

Contini: 0,2 milioni di euro

Come funzionano bonus e premi nei contratti del Napoli

Gli stipendi pubblicati non includono i bonus. Nei contratti dei calciatori del Napoli possono essere presenti premi legati a:

numero di presenze stagionali

qualificazione in Champions League

vittoria del campionato o coppe

risultati individuali

Questi bonus possono incidere in modo significativo sul costo complessivo della rosa. In caso di stagione molto positiva, il monte ingaggi effettivo può superare le stime iniziali.

Il monte stipendi del Napoli è oggi competitivo con quello delle principali rivali. Inter e Juventus mantengono una spesa superiore, ma il Napoli ha ridotto il gap rispetto alle stagioni passate.

Il dato conferma una trasformazione strutturale. Il club non è più una squadra con tetto salariale rigido. L’arrivo di top player internazionali ha portato il Napoli in una nuova fascia economica della Serie A.

Perché il Napoli ha alzato gli stipendi

L’aumento degli ingaggi del Napoli risponde a una strategia precisa: consolidare la presenza europea e mantenere competitività interna. I club che vogliono competere stabilmente in Champions League devono sostenere una struttura salariale adeguata.

La distribuzione attuale mostra equilibrio. Il club evita squilibri estremi tra top e comprimari, mantenendo una rosa coerente sotto il profilo economico. I numeri raccontano una realtà chiara: il Napoli ha cambiato scala. E oggi la sua struttura salariale lo colloca stabilmente tra le potenze economiche del calcio italiano.