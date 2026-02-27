Dall’ottimismo a una nuova tegola Anguissa: non c’è pace in casa Napoli

Dall’ottimismo ai nuovi dubbi nel giro di pochi giorni. In casa Napoli l’equilibrio resta fragile e ogni scelta pesa più del previsto.

Quanto può cambiare l’umore di una squadra nel giro di quarantotto ore? A volte basta un dettaglio, una convocazione che sembrava scontata e che invece non arriva. Il Napoli si era affacciato alla vigilia di Verona con un filo di ottimismo. Piccoli segnali, qualche rientro, la sensazione che il tunnel degli infortuni stesse finalmente per finire. Poi, però, la realtà si è rimessa di traverso.

Perché alla fine Frank Zambo Anguissa non sarà della partita. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il camerunense non sarà convocato neppure per la trasferta del Bentegodi. La decisione è chiara: nessuna forzatura. Il centrocampista è fermo dallo scorso novembre per una lesione di alto grado al bicipite femorale. Un infortunio serio, che non permette leggerezze.

In settimana Anguissa aveva partecipato a qualche allenamento con i compagni pur non giocando la partitella contro il Giugliano. Buone sensazioni, movimenti più sciolti, segnali incoraggianti. Ma in un momento in cui il Napoli di Conte si gioca la corsa Champions, il rischio di una ricaduta sarebbe un errore da matita rossa. La linea è quella della gestione attenta. Meglio perdere una partita oggi che un mese domani. È un ragionamento freddo, ma necessario.

La sfida del Bentegodi non vale solo tre punti. Vale un pezzo di stagione. La corsa Champions passa anche da queste partite, quelle in cui l’avversario è ultimo in classifica ma il margine di errore è zero.

Emergenza Napoli: la lista degli indisponibili si allunga di nuovo

Il problema è che l’assenza di Anguissa non è isolata. L’emergenza Napoli resta un tema centrale nonostante qualche recupero importante nelle ultime settimane. A Verona mancheranno anche Scott McTominay, Giovanni Di Lorenzo, David Neres, Amir Rrahmani e Kevin De Bruyne. Nomi pesanti, distribuiti tra difesa, centrocampo e attacco.

Questo significa rotazioni ridotte e scelte quasi obbligate. In mezzo al campo, ad esempio, l’idea dei due registi insieme diventa più di un’opzione. Billy Gilmour accanto a Lobotka non è più un esperimento, ma una soluzione concreta per garantire qualità e gestione del ritmo.

In difesa l’assenza di Rrahmani limita le alternative e si andrà ancora con Beukema Buongiorno e Juan Jesus vista anche la riuscita tutt’altro che ottimale dell’esperimento Olivera braccetto nei minuti finali di Bergamo: l’uruguaiano ha lasciato Samardzic libero di staccare a rete per il 2-1 finale.

Eppure questa squadra ha già dimostrato di saper stringere i denti. Lo ha fatto a Bergamo con una rosa ridotta all’osso. Lo farà anche ora, con qualche certezza in meno rispetto alle previsioni della vigilia.