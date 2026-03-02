Conte e ADL: si prosegue? Non sarà come un anno fa: stavolta dipende da 5 fattori

Una frase dopo Verona riapre il dibattito sul futuro della panchina azzurra. Tra conti, scelte e visioni diverse, il prossimo confronto dirà molto

Dopo Verona-Napoli, Antonio Conte è stato diretto. Ha ricordato di avere un contratto fino al prossimo anno. Nessuna fuga in avanti come lo scorso anno. Nessuna porta chiusa. Anzi, un’apertura che stavolta, dall’altra parte, è tutt’altro che scontata.

Nel calcio i contratti non bastano mai. Servono visioni comuni. Servono obiettivi condivisi. E serve soprattutto la convinzione di voler andare avanti insieme. Oggi, tra Conte e De Laurentiis, questa convinzione non è più scontata come dodici mesi fa.

Il primo nodo è il più evidente. Se la stagione dovesse chiudersi senza Champions, il presidente potrebbe proporre un progetto ridimensionato. Meno spese pesanti, più sostenibilità, più attenzione ai conti. Una linea già emersa negli ultimi mesi e destinata a rafforzarsi.

Conte, però, non è un allenatore da compromessi al ribasso. La sua storia racconta di squadre costruite per vincere subito. Se il piano dovesse cambiare direzione, la convivenza diventerebbe complicata. Restare senza la certezza di un mercato competitivo non rientra nel suo modo di lavorare, ma a prescindere da tutti bisognerebbe capire se è il caso di proseguire dopo una stagione che a quel punto sarebbe decisamente fallimentare.

Mercato Napoli e investimenti: i 200 milioni sul tavolo

Durante il confronto di fine stagione, De Laurentiis non potrà ignorare un dato. La scorsa estate il club ha investito circa 200 milioni di euro sul mercato, molti dei quali su indicazione dell’allenatore, ma non tutti gli acquisti hanno avuto l’impatto sperato. Alcuni si sono rivelati meno decisivi. Altri hanno inciso solo a tratti.

Il presidente, come riportato anche da Repubblica, metterà inevitabilmente questi numeri sul tavolo. Non per polemica, ma per ridefinire responsabilità e strategie. Se si riparte insieme, lo si farà con criteri diversi. Più giovani, stipendi sostenibili, meno margini per operazioni da capogiro. Un cambio di rotta che Conte dovrà valutare con attenzione.

Il tema più delicato riguarda la gestione fisica della rosa. Gli infortuni del Napoli hanno inciso in modo pesante sulla stagione. Conte, tra le righe di alcune interviste, ha lasciato intendere che le responsabilità siano legate soprattutto allo staff medico. La società, invece, potrebbe avere una lettura diversa. Un numero così alto di stop non può dipendere solo dalla sfortuna. Preparazione atletica, carichi di lavoro e gestione dei recuperi entreranno inevitabilmente nella discussione.

De Laurentiis chiederà chiarimenti. Conte difenderà il proprio metodo. Sarà un confronto tecnico ma anche politico. Perché da lì passa la credibilità del progetto futuro.

Il fattore Champions League e la necessità di far bene in Europa

Il quarto fattore è economico. Senza la qualificazione in Champions League, il Napoli perderebbe circa 60-70 milioni di euro. Una cifra che pesa sulle scelte future ma soprattutto che definisce il valore internazionale del club. Quest’anno è andata così, l’anno prossimo non si può più sbagliare. Perché la Champions di Conte, al netto degli alibi, è stata davvero impresentabile.

Infine gli ingaggi. Contratti di calciatori come Lukaku e De Bruyne incidono molto sul monte stipendi. Sono scelte forti, che vincolano le strategie. Se restano bisognerà ridurre tutto il contorno. Se vanno via si proverà a ragionare diversamente nella costruzione della squadra.

Insomma, stavolta il confronto non sarà una né una formalità né un corteggiamento serrato. Serve capire se esiste ancora la stessa idea di Napoli. E se quella idea vale la pena difenderla insieme.

O se, semplicemente, le strade stanno iniziando a guardare in direzioni diverse.