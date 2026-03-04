Stagione negativa? C’è un dato che spiega perché tutto è relativo

Tutti parlano di stagione complicata per il Napoli. Ma un numero della classifica racconta qualcosa di molto diverso su ciò che sta accadendo davvero.

La sensazione è quella di una stagione complicata. Discussioni accese, analisi continue, qualche mugugno che torna a farsi sentire. Eppure basta fermarsi un attimo e guardare i numeri per capire che forse la realtà è meno drammatica di quanto sembri. Il Napoli di Conte non sta vivendo un’annata perfetta, questo è evidente. Ma parlare di fallimento rischia di essere una lettura superficiale.

Il calcio moderno si porta ormai dietro una croce: i giudizi vengono dati in corsa, quando non c’è ancora niente di definito, e soprattutto spesso vengono dati per dimostrare una tesi preesistente. E così basta una sconfitta per ribaltare un giudizio costruito in mesi di lavoro. Così nasce la percezione che il campionato del Napoli stia andando peggio di quanto racconti davvero la classifica.

La verità è che spesso il contesto conta più della prestazione. E in questa stagione c’è una squadra, l’Inter, che ha alzato l’asticella più di tutte le altre. Se si analizza con freddezza la classifica di Serie A, il Napoli non appare affatto come una squadra in crisi. La media punti degli azzurri resta competitiva. Negli ultimi anni, numeri simili hanno quasi sempre garantito l’accesso alla Champions League.

Il dato interessante è proprio questo. Nonostante una stagione piena di ostacoli, il rendimento resta stabile. Gli azzurri hanno continuato a fare punti anche nei momenti più difficili, senza mai uscire davvero dal gruppo di testa.

Secondo diverse analisi statistiche pubblicate negli ultimi mesi da piattaforme come Opta e Transfermarkt, il Napoli mantiene una produzione offensiva tra le più alte del campionato e una differenza reti tra le migliori. Numeri che difficilmente appartengono a una squadra in piena crisi.

Il vero fattore della stagione: il ritmo dell’Inter

Qui entra in gioco l’elemento che cambia la prospettiva. Il vero protagonista di questa stagione di Serie A non è tanto il calo del Napoli, quanto il ritmo impressionante dell’Inter. I nerazzurri stanno viaggiando con una continuità quasi perfetta. Un passo che negli ultimi anni si è visto poche volte nel campionato italiano. Quando una squadra tiene una media punti così alta, tutto il resto del gruppo sembra improvvisamente più fragile.

È un fenomeno che il calcio conosce bene. Durante l’era dei nove scudetti consecutivi della Juventus, molte squadre disputarono stagioni solide. Eppure sembravano sempre lontane perché davanti c’era una macchina quasi imbattibile. Qualcosa di simile sta accadendo oggi. Il confronto diretto con una squadra che corre a velocità altissima rischia di deformare il giudizio sul rendimento delle altre.

Nel frattempo il Napoli di Antonio Conte ha dovuto affrontare una stagione tutt’altro che semplice. Conte ha dovuto cambiare assetto più volte, adattare il sistema di gioco e chiedere straordinari a molti titolari. Una situazione che avrebbe rallentato qualsiasi squadra.

Nonostante questo, gli azzurri sono rimasti competitivi. Ha continuato a vincere partite pesanti e ha dimostrato di avere una struttura solida, capace di resistere anche quando la stagione si è fatta più complicata.

Ed è proprio questo il punto che spesso sfugge nel racconto quotidiano del campionato. Dire che il Napoli sta deludendo può sembrare una lettura immediata. Ma se si allarga lo sguardo e si analizzano numeri, contesto e difficoltà affrontate, la prospettiva cambia. Gli azzurri non stanno dominando il campionato, è vero. Ma non stanno nemmeno crollando. Stanno semplicemente correndo in una stagione in cui qualcun altro, davanti, ha deciso di accelerare più del solito.

Un aspetto di cui sicuramente si terrà conto nell’atteso confronto di fine stagione fra De Laurentiis e Conte, quello che deciderà il futuro del Napoli. Ora però bisogna terminarla bene la stagione, arrivando in Champions League. La strada è già tracciata, bisogna solo seguirla senza inciampare. Altrimenti sì che il giudizio potrà essere rivisto e le giustificazioni conteranno decisamente meno.