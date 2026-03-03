Napoli e Conte, c’è voglia di proseguire: ci sono però 3 punti da discutere

Nessun divorzio annunciato, ma nemmeno promesse affrettate. Il futuro di Conte a Napoli passa da un confronto che dirà molto più delle parole

Un’estate fa sembrava un corteggiamento romantico. Il presidente che annuncia che farà di tutto per trattenere Conte e intanto il pressing dei fedelissimi del tecnico (dalla moglie ad Oriali a Lukaku) per arrivare alla prosecuzione del matrimonio. Stavolta il clima sarà un po’ diverso, ma la voglia di proseguire sembra esserci da entrambe le parti. Comunque sia, il tema resta lo stesso di un anno fa: Antonio Conte resta al Napoli?

La risposta per il momento è “probabilmente sì”, ma di sicuro non passa più dal corteggiamento dello scorso anno. “Ho ancora un altro anno di contratto”, ha detto l’allenatore dopo Verona-Napoli. Una frase semplice, quasi neutra. Eppure dentro c’è tutto. C’è la consapevolezza di un legame fino al 2027. C’è la volontà di non alimentare tensioni. Ma c’è anche il messaggio implicito: prima il presente, poi il resto.

Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, tra Conte e De Laurentiis non c’è alcuna rottura. Il presidente è soddisfatto dell’allenatore e non ha intenzione di cambiare guida tecnica. L’idea è chiara: avanti insieme almeno per un altro anno. Senza rinnovo immediato. Senza estensioni affrettate.

Il contratto di Conte con il Napoli è un triennale firmato nel 2024. Scadenza 2027. Nessuna clausola liberatoria. Situazione blindata, almeno formalmente. Ma la differenza rispetto alla scorsa estate è evidente: non ci sarà un inseguimento serrato. Nessuna trattativa spettacolare. Ci sarà un confronto.

L’incontro tra Conte e ADL chiarirà cosa è andato storto quest’anno

Prima di parlare di futuro, le parti dovranno guardarsi negli occhi e analizzare il presente. La stagione ha lasciato scorie. Gli infortuni del Napoli hanno inciso in modo pesante. Il mercato estivo, costato circa 200 milioni di euro, non ha prodotto il rendimento atteso. E la Champions League, da sempre pallino di De Laurentiis, è stata un fallimento sotto ogni aspetto, al netto di qualsiasi alibi possibile.

Conte ha già lasciato intendere, in più occasioni, che la gestione medica della rosa abbia avuto un peso specifico. La società, invece, potrebbe chiedere conto della preparazione e dei carichi di lavoro. È un passaggio delicato. Perché tocca il metodo, non solo i risultati.

Allo stesso modo, il tema mercato tornerà centrale. De Laurentiis ricorderà l’investimento importante fatto su richiesta tecnica. Conte rivendicherà le difficoltà oggettive di una stagione segnata da stop continui e rotazioni forzate. Nessuno scaricherà responsabilità apertamente, ma il punto andrà chiarito.

La vera domanda non è se Conte resterà. La domanda è un’altra: gli obiettivi del Napoli e quelli di Conte coincidono ancora? Se il presidente proporrà un progetto più sostenibile, con investimenti mirati e giovani da valorizzare, l’allenatore dovrà capire se quella strada lo rappresenta. Conte è abituato a programmi ambiziosi. De Laurentiis, invece, guarda sempre anche all’equilibrio tra costi e ricavi.

Un anno fa bastò l’ambizione comune e il rilancio in grande stile di ADL per accendere il progetto. Oggi servirà qualcosa di più profondo: la certezza di voler correggere gli errori e ripartire con una linea condivisa. Perché restare insieme è facile quando tutto va bene. È quando qualcosa si incrina che si capisce se il matrimonio regge davvero.