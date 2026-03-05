Napoli, occhio a un nuovo caso Zielinski: stavolta farebbe ancora più male

Una partenza che ha lasciato rimpianti e una storia che potrebbe ripetersi. A Napoli si guarda con attenzione a un possibile nuovo caso.

Quella di Piotr Zielinski è una ferita ancora aperta in casa Napoli. Il centrocampista polacco lo scorso anno è passato all’Inter a parametro zero e ha attraversato una stagione sicuramente molto complicata.

Non era titolare, non ha giocato quasi mai, complici anche tanti piccoli infortuni, ed era diventato quasi un peso per l’Inter. Tanto da far pensare ai tifosi che da Napoli fosse arrivato un temutissimo “pacco”, appesantito peraltro dai 4 milioni e mezzo di stipendio che gli garantisce il club nerazzurro ogni anno.

Poi però Zielinski con Chivu si è ritrovato, è diventato fondamentale per la squadra e ha portato anche diversi gol pesanti quest’anno. Prendendo in mano le redini della squadra nel momento in cui è venuto a mancare Calhanoglu.

Insomma, un piccolo rimpianto per il Napoli, anche perché Zielinski ha messo la sua firma su quello che probabilmente sarà il ventunesimo scudetto dell’Inter. Certo, il club azzurro l’ha sostituito alla grandissima prendendo Scott McTominay al suo posto, ma il trentunenne polacco avrebbe fatto molto comodo in questa squadra, peraltro falcidiata da tanti infortuni.

Ebbene, adesso potrebbe verificarsi una situazione quasi analoga. Quasi perché il calciatore in questione non è in scadenza, avendo rinnovato il contratto quest’estate, ma gli resta soltanto un’altra stagione e la sua cessione sembra sempre più probabile.

Napoli, occhio a Meret: Inter e Juventus su di lui

Alex Meret è scalato nelle gerarchie di Antonio Conte e ormai sembra evidente che il portiere titolare sia diventato Milinkovic Savic. Il serbo viene impiegato in tutte le partite importanti e Meret, complice anche un infortunio piuttosto grave, non è stato disponibile per un paio di mesi. Ma anche quando ci sono entrambi, le scelte di Conte ormai sembrano essere piuttosto definite.

Quest’estate bisognerà prendere una decisione perché appare difficile che resteranno entrambi e che uno dei due accetterà di essere la riserva dell’altro. Per questo motivo Meret potrebbe essere venduto per una cifra neppure troppo eccessiva.

Alla finestra ci sono Juventus e Inter. La prima sta studiando il dopo Di Gregorio, mentre i nerazzurri saluteranno Sommer quest’estate e stanno cercando un portiere titolare. Entrambe hanno diverse opzioni, ma Meret sicuramente fa parte di queste.

Il Napoli, messo alle strette, potrebbe decidere di dar via l’estremo difensore friulano che ha attraversato diversi momenti difficili da quando è in azzurro, soprattutto quando c’era Ospina, perché ha dimostrato sempre di soffrire molto la concorrenza. Meret è un portiere di assoluto livello ed è molto apprezzato dai tifosi quindi in una squadra concorrente potrebbe molto probabilmente essere titolare e diventare anche lui un diretto concorrente per il prossimo scudetto.

Sarebbe brutto vedere anche Meret festeggiare con un’altra squadra, così come farà sicuramente Zielinski a maggio. Soprattutto sarebbe un bel rimpianto per il Napoli se dovesse lasciar andare via il portiere dei due scudetti a un prezzo di saldo.