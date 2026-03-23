“Ci portiamo avanti col lavoro”: la previsione in live che si è avverata al 100%

Una previsione detta quasi per gioco, poi diventata realtà. E adesso la classifica racconta qualcosa che prima non si vedeva.

Il Napoli fa il suo dovere a Cagliari, l’Inter rallenta a Firenze, e all’improvviso la classifica cambia faccia. Non completamente, ma abbastanza da riaprire un discorso che fino a qualche settimana fa sembrava prematuro. Perché quando i risultati si incastrano così, la prospettiva si sposta inevitabilmente.

Nel calcio succede spesso: prima si parla di scenari, poi quegli scenari iniziano a prendere forma. E quando succede, le parole dette qualche giorno prima acquistano un peso diverso. Non perché diventino verità assolute, ma perché trovano riscontro nei fatti. Il campo conferma o smentisce, senza vie di mezzo.

Durante una diretta di Napolicalciolive di una settimana fa, Antonio Papa aveva tracciato una linea molto semplice: l’Inter aveva un calendario meno banale del previsto, il Napoli aveva una partita da vincere, e da lì poteva nascere qualcosa. “Se il Napoli batte il Cagliari e l’Inter non batte la Fiorentina si va a -6 o a -7… poi iniziano le tabelle”. Detto, fatto.

Il Napoli ha vinto 1-0 in Sardegna, senza spettacolo ma con concretezza. L’Inter ha pareggiato contro la Fiorentina, perdendo terreno. E a quel punto il discorso non è più teorico. Diventa pratico, attuale, quasi inevitabile. Le distanze si accorciano, e con loro cambiano anche le percezioni.

Quando iniziano davvero le tabelle

Le “tabelle scudetto” sono sempre esistite, ma diventano rilevanti solo quando la classifica le rende credibili. Fino a qualche giornata fa erano un esercizio da tifosi, oggi iniziano a essere uno strumento di lettura. Perché i numeri iniziano a incastrarsi con il calendario, e il calendario con le possibilità reali. Non è più un gioco.

Il Milan batte il Torino 3-2 e resta davanti al Napoli, a +1. L’Inter mantiene un margine più ampio, ma perde un’occasione. E intanto si apre uno snodo chiave: alla ripresa c’è Napoli-Milan, mentre l’Inter affronta prima la Roma e poi il Como. Tre partite diverse, ma legate tra loro. Gli incroci pesano.

È qui che il discorso cambia davvero. Perché non si tratta più solo di vincere le proprie partite, ma di come si muovono anche le altre. Il Napoli, intanto, ha fatto la sua parte. Non ha dominato, non ha chiuso la gara presto, ma ha portato a casa tre punti pesanti. E in questa fase della stagione, conta solo questo.

Antonio Conte ha iniziato a parlare in modo diverso, senza esporsi troppo ma senza nascondersi. Il gruppo percepisce il momento, la classifica lo conferma. E quando una squadra resta lì anche nei momenti complicati, significa che ha costruito qualcosa di solido. La corsa è viva.

Adesso il tema non è più se sia giusto fare le tabelle. Il tema è che le tabelle iniziano da sole, quasi senza accorgersene. Basta un risultato, poi un altro, e il quadro cambia. Il Napoli si è portato avanti, proprio come detto in quella diretta. Il resto, come sempre, lo dirà il campo. Ma la direzione c’è.