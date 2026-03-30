L’Arabia tenta McTominay: il Napoli ha deciso di tagliare la testa al toro

Soldi da capogiro e una scelta da fare. McTominay ascolta, il Napoli si muove. E la partita, forse, è già indirizzata.

Le offerte dall’Arabia arrivano puntuali, soprattutto quando un giocatore si dimostra un top player internazionale in grado di far sognare. E in casa Napoli c’è un calciatore che le partite a volte le vince da solo: Scott McTominay. Sul tavolo, secondo le ultime indiscrezioni, c’è una proposta che triplica lo stipendio attuale. Cifre da capogiro, che non possono lasciare indifferenti.

Nel calcio moderno il denaro apre porte, ma non sempre decide tutto. non basta solo l’offerta quando un giocatore si sente centrale in un progetto tecnico. Ed è proprio qui che entra in gioco il Napoli.

Perché mentre dall’Arabia provano a convincere, a Napoli si muovono per chiudere il discorso prima ancora che diventi un caso. la linea è chiarissima: McTominay non si tocca, e soprattutto non si discute.

Le trattative per il rinnovo sono già in fase avanzata. si lavora sul lungo termine, con un prolungamento fino al 2030 e un’opzione fino al 2031. Non solo una formalità, ma una scelta strategica che racconta quanto il centrocampista sia considerato centrale nel progetto di Conte.

Dentro questa operazione c’è anche un altro passaggio chiave. arriva l’adeguamento economico, necessario per allineare il valore del giocatore al suo rendimento e, soprattutto, per renderlo meno esposto a tentazioni esterne.

Perché le tentazioni sono reali. l’offerta araba è concreta, pesante, di quelle che possono cambiare una carriera. Ma la risposta del giocatore, almeno fin qui, è stata altrettanto netta.

McTominay, no all’Arabia: rinnoverà col Napoli

McTominay ha scelto Napoli. La volontà è chiara, e non è un dettaglio secondario. Restare significa riconoscersi in un contesto dove il ruolo non è accessorio ma centrale, dove il campo pesa più del conto in banca. Ed è qui che il Napoli ha deciso di tagliare la testa al toro. Niente attese inutili, niente margini per inserimenti esterni. Si chiude adesso, si blinda subito, si evita che la situazione si trascini.

Il motivo è evidente. McTominay è un riferimento, non solo per i numeri ma per il tipo di impatto che garantisce dentro la squadra. Inserimenti, presenza, continuità: elementi che Conte considera strutturali. Blindarlo significa proteggere un equilibrio. è un segnale al mercato, ma anche allo spogliatoio. Il Napoli non vende i giocatori che funzionano, li mette al centro e costruisce attorno.

Resta un ultimo passaggio da completare, quello formale. La trattativa è avanzata, ma finché non arriva la firma il mercato resta sempre una variabile. Anche quando sembra già deciso. Però la sensazione è chiara. il Napoli si è mosso prima, e quando succede così di solito il finale è già scritto.