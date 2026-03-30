Lukaku, finalmente la spiegazione: ma dal Napoli filtra tutt’altro

Le parole arrivano, ma non bastano a chiudere il caso. Tra versioni diverse e attese, il Napoli aspetta una risposta concreta.

La spiegazione è arrivata. E in un momento così, era inevitabile. Romelu Lukaku rompe il silenzio e prova a mettere ordine in una vicenda che negli ultimi giorni ha fatto parecchio rumore. Ma nel frattempo, da Napoli, la lettura resta diversa. Le versioni non coincidono.

Il messaggio del belga arriva via social, con parole chiare. Parla di una stagione complicata, tra infortuni e difficoltà personali. Spiega di non esser stato bene nelle ultime settimane e di aver scoperto, durante un controllo in Belgio, un’infiammazione con presenza di liquido nella zona dell’anca. “Dato che è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre, ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio così da poter aiutare la squadra quando sarò chiamato”.

Lukaku insiste su un punto: non ha mai voltato le spalle al Napoli. Anzi, ribadisce di voler tornare al meglio per aiutare la squadra nel finale di stagione. La decisione di restare in Belgio, nella sua versione, nasce proprio da qui. Scelta per recuperare, non per allontanarsi.

Una posizione che, però, a quanto pare non trova pieno riscontro all’interno del club. Perché mentre il giocatore parla di un problema fisico preciso, lo staff medico azzurro non avrebbe rilevato alcuna infiammazione.

Il Napoli, infatti, mantiene una linea molto chiara. Lukaku è atteso a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti, prevista per domani. Non è una richiesta, è una convocazione. E da qui non si scappa. Il club non arretra.

Il confronto resta aperto, anche perché uno spiraglio per una mediazione esiste. Un chiarimento diretto con la società e con Conte può ancora ricomporre la frattura. Ma il tempo è limitato e la posizione del Napoli non cambia. Serve un passo concreto.

Lukaku, gli scenari: fuori rosa scongiurato (se rientra) ma il futuro è un rebus

Se Lukaku si presenterà, la vicenda potrà rientrare. Se invece non dovesse arrivare, lo scenario è già definito. Fuori rosa, multa e rottura definitiva. Una scelta che segnerebbe un punto di non ritorno nei rapporti tra il giocatore e il club. Linea dura confermata.

Al di là di quello che succederà nelle prossime ore, la sensazione è che la questione abbia già aperto un discorso più ampio. Lukaku ha un altro anno di contratto a 6 milioni netti, un peso importante per un giocatore che oggi non è più centrale nel progetto. Equilibrio da rivedere.

Le due versioni diverse su questa vicenda non aiutano. Anzi, rendono più complicato immaginare una convivenza serena nel lungo periodo. Per questo motivo, la strada della separazione torna a essere la più logica. Scenario sempre più concreto. Resta da capire come e quando. Se attraverso una scelta del giocatore, magari legata a un ritorno in Belgio, o tramite una soluzione costruita dal club. Ma il punto è un altro: dopo questa frattura, tornare indietro sembra difficile. Il rapporto si incrina.

Intanto il Napoli va avanti, con il Milan all’orizzonte e una stagione ancora aperta. Lukaku resta in bilico, tra le sue parole e la risposta del club. Le prossime ore diranno da che parte andrà questa storia.