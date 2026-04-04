De Bruyne lascia il Napoli? Questa sua frase fa molta chiarezza sul suo futuro

Una frase, poi un’altra. E il quadro si compone da solo. Il futuro sembra già scritto, basta ascoltare bene quello che dice.

Le parole pesano sempre, ma in un momento del genere, nel quale il suo amico Romelu Lukaku è nel pieno della bufera e ad un passo dall’addio, pesano ancora di più. Kevin De Bruyne parla alla Gazzetta dello Sport e ciò che dice va dritto in una direzione precisa, senza lasciare troppo spazio a interpretazioni: “a Napoli sto davvero bene”.

Non c’è apertura a scenari alternativi, non c’è nemmeno quella cautela tipica di chi vuole tenersi una porta socchiusa. “Ho ancora un contratto e a Napoli sto davvero bene. Cerco di godermi il momento ora”. È una presa di posizione chiara, che arriva in un momento in cui ogni parola sul futuro viene pesata, soprattutto dopo una stagione complicata dal punto di vista fisico.

Il passaggio chiave è proprio questo. Perché quando si parla di De Bruyne, oggi, il tema non è solo tecnico ma anche fisico. L’infortunio grave di fine anno scorso aveva lasciato dubbi. Non tanto sulla qualità, quella non si discute, ma sulla tenuta nel tempo. E invece la risposta è arrivata sul campo: un KDB tirato a lucido, in forma come quando era un ragazzo al City. Una condizione che ha dato fiducia anche a lui stesso che ora si espone così: “Credo di poter giocare ancora qualche anno”.

Non è una frase buttata lì. È la sintesi di una sensazione che si è vista nelle ultime settimane: De Bruyne non sta gestendo il finale di carriera, lo sta ancora costruendo. E ad alti livelli, se l’idea è quella di restare a Napoli. “Quando il fisico mi dirà di fermarmi lo farò”. Niente programmi rigidi, nessuna scadenza prefissata. Solo una linea molto semplice: si va avanti finché il corpo regge e finché il livello resta quello giusto. E oggi, a giudicare da quello che si vede, il livello è ancora alto.

De Bruyne è felice a Napoli: l’addio è ben lontano

C’è poi un altro passaggio che la dice lunga. “Mi sento bene, sono felice e la mia famiglia è felice per me”. È una frase che sposta il discorso fuori dal campo, ma è fondamentale. Un giocatore come De Bruyne, a questo punto della carriera, sceglie anche in base al contesto. E Napoli, in questo momento, sembra offrirgli esattamente quello che cerca.

Non è un caso che alla domanda sul futuro non arrivi mai una frase che lasci intendere un cambiamento imminente. Anzi, la sensazione è opposta. Non c’è fretta, non c’è voglia di programmare l’uscita, non c’è nemmeno il bisogno di raccontarsi in un altro contesto. Anche quando parla del rapporto con il calcio, senza nascondere un certo distacco fisiologico, resta dentro una logica chiara. “Qualche volta succede di perdere un po’ di interesse, come in ogni lavoro”. Ma la voglia di continuare c’è tutta, e non ne fa mistero.

Alla fine, più che una dichiarazione sul futuro, sembra una fotografia del presente. E dentro quella fotografia c’è un giocatore che non ha alcuna intenzione di uscire di scena. Non adesso, non così. E soprattutto non da Napoli.