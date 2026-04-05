“Ero più forte di Higuain e Cavani”: la frase di Careca scatena la reazione dei tifosi

Una frase riapre un confronto eterno tra attaccanti e generazioni diverse. Il Napoli si divide, tra ricordi e nuove certezze.

La frase è uscita bella netta, senza filtri, e ha fatto discutere non poco. Antonio Careca ha detto di essere stato più forte di Higuain e Cavani, e da lì si è aperto un fronte che a Napoli non si chiude mai davvero: quello tra memoria e presente.

Il calcio vive di confronti, ma quando si toccano certi nomi il confronto diventa quasi una questione personale. Il sondaggio lanciato da NapolicalcioLive ha acceso la miccia. Risposte secche, poche sfumature, come succede quando si parla di attaccanti. “Sì, ha ragione”, “ovvio”, “non c’è paragone”: una parte dei tifosi si è schierata subito.

Dall’altra, invece, è emersa una lettura più legata al contesto e all’evoluzione del Napoli negli anni. Il giudizio cambia con l’epoca, e questo si vede in ogni commento.

Il punto più discusso è sempre lo stesso: Maradona. Careca giocava con lui, ed è un dato che torna in ogni ragionamento. “Careca era agevolato, c’era Maradona che lo serviva a millimetri”, scrive qualcuno, sottolineando quanto quel Napoli fosse una macchina diversa. Magari meno competitiva ma con un essere ultraterreno ad inventare calcio.

Cavani o Higuain? Per molti tifosi vince ancora Careca

Allo stesso tempo, però, Cavani e Higuain hanno costruito il loro status in un Napoli differente. Più giovane, meno dominante, spesso in costruzione. Hanno vinto la classifica marcatori in condizioni meno protette, portando sulle spalle una squadra che cresceva insieme a loro.

Nel mezzo si inserisce la lettura più equilibrata, quella che prova a tenere insieme le caratteristiche. Careca come sintesi ideale: tecnica, progressione, istinto. Una frase nel sondaggio lo riassume bene, senza troppi giri: aveva qualcosa di Cavani e qualcosa di Higuain, ma in una versione più completa. La completezza fa la differenza, soprattutto quando si guarda oltre i gol.

Non è un caso che il dibattito si allarghi anche ad altri nomi. Spunta Osimhen, segno che il confronto non riguarda solo tre attaccanti ma tre generazioni diverse di Napoli. Ogni epoca ha il suo riferimento, il suo modo di segnare, il suo peso specifico dentro la squadra. Le epoche non sono uguali, e questo rende ogni paragone parziale.

Il sondaggio non chiude il discorso, lo riapre. Perché ogni volta che si tirano in ballo certi nomi, la risposta cambia con chi la dà. E forse è proprio lì che si gioca la partita più interessante. I confronti non finiscono mai.