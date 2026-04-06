Napoli-Milan 1-0, cronaca, tabellino e pagelle: Alisson spacca la partita, Politano la decide

Novanta minuti bloccati, poi i cambi di Conte spaccano la partita. Il Napoli colpisce al momento giusto e si prende il secondo posto

Lo ha detto Massimiliano Allegri nel post-partita: queste sono partite che si decidono su un dettaglio. E in effetti al Maradona è andata proprio così: Napoli-Milan l’ha decisa un dettaglio e quel dettaglio sono stati i cambi di Antonio Conte, che hanno inciso molto di più di quelli del suo collega. Alisson la spacca, Politano la risolve. E il Napoli adesso è lì, al secondo posto, a -7 dall’Inter, con più rimpianti che gioie.

Il risultato dice 1-0, ma dentro c’è una gara bloccata, sporca, a tratti anche nervosa. Il Napoli la interpreta meglio nei momenti chiave, il Milan la lascia scivolare via senza mai dare la sensazione di poterla davvero prendere. E quando succede così, spesso basta una scintilla. La scintilla, appunto arriva dai cambi.

Il primo tempo è una lunga fase di studio. Il Napoli prova a muovere il pallone con ordine, il Milan resta compatto e prova a colpire quando può. Le occasioni sono poche. Spinazzola sfiora il gol con un destro a giro che esce di poco, Nkunku risponde con una conclusione potente ma imprecisa. McTominay prova anche la rovesciata, ma senza trovare la porta. Equilibrio totale, senza veri strappi.

La sensazione è che chi segna per primo la porta a casa. Lo dice la partita, lo conferma poi anche Allegri: poche occasioni, serve più lucidità negli ultimi metri. Il Milan costruisce qualcosa ma sbaglia sempre la scelta finale. Il Napoli invece resta dentro la gara, senza forzare troppo, aspettando il momento giusto.

Conte cambia la partita: Alisson accende, Politano decide

E il momento giusto arriva dopo 80 minuti di gioco, ma tutto nasce dalle scelte di Antonio Conte. Dentro Alisson Santos prima e Politano poi, dentro nuove soluzioni, più strappi, più imprevedibilità. Il Napoli alza i giri e inizia a creare qualcosa in più, anche se senza trovare subito il colpo decisivo.

Il brasiliano è l’uomo che rompe gli equilibri. Attacca l’uno contro uno, crea superiorità, costringe il Milan ad abbassarsi. Alisson cambia ritmo alla partita, dà profondità e costringe la difesa rossonera a perdere qualche riferimento. È da lì che il Napoli comincia a far male davvero.

Poi arriva l’altra mossa. Politano entra e alla prima vera occasione lascia il segno. Al 79′ la difesa del Milan non libera bene, il pallone resta vivo e lui si coordina al volo battendo Maignan. Politano entra e segna, la fotografia perfetta di una panchina che incide.

Da lì in poi il Napoli fa quello che serve. Non si scopre, non concede campo, gestisce con attenzione ogni possesso. Il Milan prova a reagire con i cambi, inserisce Gimenez, Leao e Loftus-Cheek, ma non trova mai continuità. Gimenez ci prova di testa nel finale, pallone alto. Troppo poco per riaprire davvero la partita.

Conte completa la gestione inserendo forze fresche anche dietro con Beukema per Juan Jesus e Elmas per De Bruyne, cercando equilibrio e protezione. Il Napoli non concede occasioni pulite e accompagna la gara fino al triplice fischio senza veri scossoni.

Il risultato pesa tantissimo. Il Napoli vince lo scontro diretto, supera il Milan e si prende il secondo posto, accorciando anche il discorso sulle distanze in vetta. Ma soprattutto manda un segnale chiaro: questa squadra sa aspettare, sa soffrire e sa colpire quando serve.

Decidono i dettagli, ma spesso quei dettagli partono dalla panchina. E stavolta Conte li ha scelti nel momento perfetto.

Tabellino e pagelle di Napoli-Milan

NAPOLI-MILAN 1-0 (79′ Politano)

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Juan Jesus 6,5 (85′ Beukema sv), Buongiorno 6,5, Olivera 7; Gutierrez 6,5, Anguissa 6, Lobotka 6, Spinazzola 6,5 (74′ Politano 7); De Bruyne 6,5 (85′ Elmas sv), McTominay 6; Giovane 6 (70′ Alisson Santos 7,5). All. Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 6 (82′ Leao sv), De Winter 6, Pavlovic 6,5; Saelemaekers 6 (62′ Athekame 6), Fofana 5,5 (82′ Loftus-Cheek sv), Modric 6,5, Rabiot 5,5, Bartesaghi 5,5; Fullkrug 5 (62′ Gimenez 6), Nkunku 5 (74′ Pulisic sv). All. Allegri.

ARBITRO: Doveri

AMMONITI: Buongiorno (N), Politano (N)