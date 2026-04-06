Napoli-Milan in diretta streaming: formazioni, curiosità e dove vederla a Pasquetta

Pasquetta al Maradona con una sfida che pesa. Conte sceglie qualità, mentre cresce l’attesa su come seguirla.

Pasquetta, ore 20:45, stadio Maradona. Basta questo per capire che Napoli-Milan non è una partita qualsiasi. È uno di quei match che chiudono una giornata particolare, tra grigliate, tavolate e poi tutti davanti alla tv. O meglio, davanti allo schermo.

La sfida tra Napoli e Milan arriva in un momento della stagione davvero cruciale. L’Inter ha improvvisamente frenato, gli azzurri vengono da un filotto di 4 successi consecutivi che hanno consentito di rosicchiare già 7 punti sui 14 che c’erano di svantaggio. Ma il Milan è ancora sopra, seppur di un punto. Battere i rossoneri significherebbe non solo scavalcarli in classifica e ipotecare il secondo posto ma anche diventare gli sfidanti principali dei nerazzurri. E in questo momento della stagione non è poco.

Ma non è solo una questione di classifica, ma anche di segnali. E come spesso accade, la vigilia è fatta di scelte, dubbi e qualche certezza che Conte sembra aver già deciso.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan

Antonio Conte sembra orientato verso una formazione che punta sull’equilibrio ma senza rinunciare alla qualità. Il sistema resta il 3-4-2-1, con una linea difensiva compatta e un centrocampo in grado di gestire ritmo e intensità.

La scelta più interessante riguarda proprio la mediana. Anguissa e Lobotka insieme garantiscono fisicità e gestione del pallone, mentre sugli esterni spazio a Gutierrez e Spinazzola per dare ampiezza e profondità.

Sulla trequarti, invece, Conte punta su talento ed esperienza. De Bruyne e McTominay agiranno alle spalle di Hojlund, creando una linea offensiva capace di alternare inserimenti, tiro da fuori e attacco dello spazio. Una soluzione che può mettere in difficoltà qualsiasi difesa.

Questa la formazione del Napoli per la sfida contro il Milan.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (Gimenez), Pulisic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Il calcio d’inizio è fissato per le 20:45 di lunedì 6 aprile. Il collegamento partirà poco prima con il prepartita dedicato.

Per quanto riguarda lo streaming Serie A, la partita sarà visibile tramite app DAZN su smart tv, smartphone, tablet e console. Il piano Full consente la visione completa di tutte le gare di campionato, mentre gli altri pacchetti prevedono accessi più limitati.

Chi cerca dove vedere Napoli-Milan in streaming trova quindi una risposta chiara: DAZN resta la piattaforma di riferimento per seguire il match in modo stabile e senza interruzioni.

Streaming illegale e pezzotto: cosa sta cambiando davvero

Accanto alle piattaforme ufficiali resta il tema del pezzotto, ma il contesto è cambiato rispetto al passato. Negli ultimi mesi sono partite le prime sanzioni per utenti individuati nelle indagini contro le IPTV illegali.

Le multe per lo streaming illegale possono arrivare fino a 5.000 euro, a cui in alcuni casi si aggiungono richieste di risarcimento. Le autorità riescono a risalire agli utenti attraverso pagamenti tracciabili e dati recuperati dai server sequestrati.

Per questo motivo sempre più tifosi stanno tornando a valutare le piattaforme ufficiali. Non solo per la qualità della visione, ma per evitare conseguenze economiche concrete. Napoli-Milan chiuderà una giornata speciale. E tra campo, scelte tattiche e atmosfera, resta una certezza: oggi anche il modo di seguirla fa parte della partita.