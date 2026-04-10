Ha vinto il campionato, ora consiglia il suo Napoli: “Se va via Conte l’uomo giusto è Italiano”

Una promozione appena conquistata, uno sguardo che si allarga. E una frase che accende il futuro di Napoli senza dirlo fino in fondo.

“Se va via Conte, per me l’uomo giusto è Vincenzo Italiano”. La frase arriva netta ed esprime una preferenza netta su quello che potrebbe essere il cambio della guardia in casa azzurra. E non arriva da un tifoso qualsiasi ma da uno speciale, un ragazzo cresciuto nel Napoli e che ha appena compiuto un’impresa alla prima esperienza da allenatore della sua carriera.

Antonio Floro Flores ha vinto il campionato di Serie C, Girone C, con tre giornate d’anticipo. Il suo Benevento il prossimo anno farà la Serie B e a Radio Club 91 ha raccontato la bellezza di questa esperienza, ma si è soffermato anche su quella che è la sua squadra del cuore, che un giorno vorrebbe allenare: “Certo, è il sogno di tutti. Chi non vorrebbe allenare il Napoli?”

Il campo racconta per gli azzurri una rincorsa complicata. L’Inter è a +7, il tempo è poco e ogni partita pesa il doppio. Ma fuori dal campo il tema è già un altro. “Mi auguro rimanga Conte, perché in due anni ha fatto un lavoro straordinario”.

Il passaggio chiave, però, arriva subito dopo. “Se decidesse di voler provare una nuova avventura è giusto lasciarlo libero di andare, anziché tenerlo controvoglia”. Il riferimento, ovviamente, è all’ipotesi che Antonio Conte possa andare ad allenare la Nazionale e liberare quindi la panchina azzurra per aprire un nuovo ciclo.

Floro Flores lancia Italiano: “Per me è tra i migliori in Italia, sarebbe perfetto”

A quel punto il nome non resta nascosto. Anzi, Floro lo dice apertamente. “L’ho già detto cinque anni fa, per me Vincenzo Italiano è l’allenatore giusto per raccogliere la sua eredità”. E spiega anche il perché: “Per me è il tecnico più forte che c’è in Italia insieme a Spalletti e Fabregas”. Un’affermazione che inserisce Italiano dentro un gruppo ristretto di allenatori i quali però, per motivazioni differenti, difficilmente alleneranno il Napoli in futuro.

Ma perché proprio Italiano? Il tecnico del Benevento lo spiega bene: “Se lo merita per la carriera che sta facendo, viene da annate positive a Firenze e Bologna, sta dimostrando di essere preparato e con metodologie all’avanguardia”.

Un passaggio anche sulla sua splendida avventura alla guida del Benevento. Alla prima esperienza, arrivato in corsa lo scorso 16 novembre, Floro Flores ha preso le Streghe in corsa e le ha portate a stravincere il campionato di Serie C: “Sto metabolizzando piano piano questo momento meraviglioso, è una delle emozioni più belle della mia carriera. Il Benevento è una società sana, qui si può fare veramente calcio”.