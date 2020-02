Napoli-Barcellona, tutto ciò che c’è da sapere sul match del San Paolo e come vedere la partita in TV e in streaming online

Mancano poco meno di 24 ore al fischio d’inizio di Napoli-Barcellona, gara valida per l’andata degli ottavi di Champions League. Gara importantissima per gli azzurri, che nonostante la stagione a dir poco travagliata in campionato in Champions League non hanno mai perso una partita, battendo anche i campioni in carica del Liverpool e qualificandosi alla fase a eliminazione diretta. Il match di domani vedrà anche il campione argentino del Barcellona Lionel Messi calcare per la prima volta il campo del San Paolo, lo stadio che fu la casa del suo idolo, Diego Armando Maradona. Anche il pubblico sarà quello delle grandi occasioni: infatti, per il match di domani sono stati venduti oltre 40 mila biglietti.

Napoli-Barcellona, dove vederla in TV e streaming GRATIS

Il match del San Paolo Napoli-Barcellona sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e anche in chiaro su Canale 5. La partita sarà possibile anche vederla in diretta streaming su SkyGo per gli abbonati Sky e su Mediaset Play, il servizio streaming di Sportmediaset. In alternativa è possibile vedere la partita su NowTV, il servizio di streaming on demand offerto da Sky, acquistando il pacchetto adeguato.

Le probabili formazioni del match del San Paolo

Ecco come potrebbero scendere in campo le formazioni di Gennaro Gattuso e Quique Setien in occasione di Napoli-Barcellona :

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejón, Mertens, Insigne.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; F. De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Ansu Fati.