Infortuni Napoli: novità su Elmas e Meret dopo l’allenamento

Seduta mattutina d’allenamento per il Napoli che si è ritrovato a Castelvolturno: migliora la situazione infortuni, novità importanti su Elmas e Meret.

In attesa di capire se sarà possibile onorare la trasferta di Barcellona, messa in pericolo dal blocco dei voli dall’Italia verso la Spagna, il Napoli continua ad allenarsi: oggi seduta mattutina al centro tecnico di Castelvolturno dove Gattuso ha ritrovato Elmas che ha lavorato insieme ai compagni dopo averlo fatto in maniera differenziata nella giornata di ieri. Oltre che dal macedone, buone notizie arrivano anche da Meret: il portiere azzurro ha svolto parte del lavoro con la squadra e punta ad esserci per il ritorno degli ottavi di Champions League. Maksimovic si è dedicato come da programma alle terapie, per Malcuit tabella personalizzata sul campo.

La seduta è iniziata con un riscaldamento a secco sul campo 1, seguito da un lavoro tecnico-tattico con il pallone ufficiale della Champions. Chiusura con una serie di partitelle in campo ridotto.

Infortuni Napoli, Gattuso ritrova Insigne

Allarme rientrato per Insigne che ieri si era allenato a parte: non sembra in dubbio la sua presenza a Barcellona dove serviranno anche i suoi colpi di genio per uscire indenni dal ‘Camp Nou’, impresa riuscita ad un limitato numero di squadre nel corso degli ultimi anni. Insigne si è sempre fatto trovare pronto nei grandi appuntamenti: basti ricordare il gran goal del ‘Bernabeu’ contro il Real Madrid nel 2017, però inutile ai fini della qualificazione conquistata poi dalla squadra spagnola.

Considerato che anche Llorente ha ormai recuperato, l’unico infortunato della rosa resta Malcuit che si sta dedicando alla lunga fase di recupero successiva all’operazione al ginocchio per la rottura del legamento crociato risalente a fine ottobre.