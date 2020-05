Napoli a tutta sull’erede di Callejon: primi contatti con l’agente

Il Napoli ha messo gli occhi sul sostituto di José Maria Callejon, il cui contratto in scadenza non sarà rinnovato: Giuntoli al lavoro.

Tanti ancora i nodi da sciogliere in casa Napoli sul fronte dei rinnovi, più infuocato che mai: Mertens e Callejon sono i casi più spinosi, in particolare quello dello spagnolo che sembra orientato a non prolungare il contratto e a tornare in patria dove è cercato da Valencia, Atletico Madrid e Siviglia. Sulla fascia destra d’attacco rimarrebbe il solo Politano, in considerazione del fatto che Lozano (adattabile in quella posizione) è destinato a fare le valigie: poche le opzioni per consentire a Gattuso di operare le scelte migliori, tanto che un intervento sul mercato è ciò che i tifosi si augurano per migliorare una rosa bisognosa di qualche tassello aggiuntivo.

Sul taccuino di Giuntoli c’è un nome per nulla nuovo: quello di Riccardo Orsolini, rivelazione del Bologna di Mihajlovic con cui ha segnato 8 goal in stagione prima che il Coronavirus si mettesse di mezzo obbligando la sospensione delle competizioni. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ ci sono già stati dei contatti con l’agente Donato Di Campli, che recentemente ha speso parole importanti per il Napoli. Dotato di un ottimo dribbling e di un mancino al veleno, Orsolini potrebbe compiere il grande passo verso una big a coronamento di una crescita prorompente che lo ha visto guadagnarsi la convocazione e l’esordio in Nazionale, alla quale spera di aggregarsi in occasione degli Europei in programma tra un anno.

Orsolini erede di Callejon: il Napoli dovrà guardarsi le spalle

Trovare l’accordo economico col Bologna non appare un’impresa particolarmente ardua, ma occhio al possibile inserimento della Juventus: nel contratto di Orsolini sarebbe presente, infatti, una clausola di riacquisto in favore dei bianconeri che potrebbero esercitarla per riportare alla base un talento dal futuro roseo.

Uno scenario comunque difficilmente percorribile per costi (le priorità juventine al momento sono altre) e motivazioni dello stesso giocatore, che a Torino faticherebbe ad emergere ulteriormente vista l’enorme qualità a disposizione di Maurizio Sarri. E se esiste qualche chance di essere convocato per gli Europei, questa passa proprio da un impiego continuo che a Napoli sarebbe possibile in virtù del fatto che Orsolini si giocherebbe il posto da titolare con il solo Politano.