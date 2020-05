Napoli in pressing su Kumbulla: c’è già la risposta del giocatore

Kumbulla è da tempo nelle mire del Napoli per rinforzare il reparto arretrato: il giocatore del Verona ha già fatto sapere le sue intenzioni ai partenopei.

Arrivato in Serie A da semisconosciuto, Marash Kumbulla ha subito messo d’accordo tutti sulle sue enormi qualità: della difesa del Verona è un pilastro, titolare inamovibile per il tecnico Ivan Juric che lo ha schierato in diciotto partite di campionato nelle quali è andato a segno una volta. Appena 20 le primavere sulla carta d’identità e un avvenire di sicuro successo che difficilmente avrà luogo in Veneto: Kumbulla è destinato ad alzare il suo livello approdando in una big che però, a quanto pare, non sarà il Napoli.

Il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira ha affermato con un tweet che l’albanese con cittadinanza italiana ha rifiutato una proposta presentatagli dal Napoli, che dunque può considerarsi quasi ufficialmente fuori dalla corsa per uno dei gioielli più ricercati sul territorio nostrano. Cristiano Giuntoli dovrà ripiegare altrove per trovare colui che dovrebbe raccogliere l’eredità di Kalidou Koulibaly qualora il gigante senegalese ceda alle tentazioni delle sirene inglesi, con Liverpool e Manchester United pronte a battagliare per il suo acquisto.

Niente Napoli per Kumbulla: in pole c’è un altro club

Dal tweet di Schira si evince che per Kumbulla ci sia un discreto interesse da parte di Everton e Tottenham, ma al momento il club in pole resta l’Inter con cui sarebbero stati intrapresi dei discorsi avanzati, certificati dalla volontà del giocatore che gradisce la destinazione nerazzurra.

In Italia occhio anche alla Lazio che, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, nelle ultime ore avrebbe fatto dei passi in avanti per contendere Kumbulla all’Inter, in una lotta di mercato all’ultimo milione che non vedrà protagonista il Napoli.