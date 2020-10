Napoli, il titolare che non ti aspetti: Hysaj è una garanzia per Gattuso

Napoli, il titolare che non ti aspetti: Hysaj è una garanzia per...

Hysaj è la sorpresa in casa Napoli, il giocatore sta ripagando la fiducia di Gattuso con solide prestazioni difensive: tre partite da titolare in un ruolo diverso dal suo.

In questo avvio di stagione, il Napoli ha cambiato ufficialmente modo di giocare. Oltre allo schema tattico, è cambiato anche l’approccio alla gara. Il pressing degli azzurri è molto alto e ben organizzato, tant’è che il primo lavoro difensivo lo fanno gli attaccanti. Già in diverse occasioni nelle prime tre partite giocate, il Napoli è andato a rete grazie al recupero del pallone proprio del suo reparto offensivo. Un gran lavoro, però, lo sta facendo anche la difesa. Oltre al rinato Koulibaly, Gattuso è riuscito a dare fiducia e continuità ad Hysaj, adattandolo addirittura in un ruolo non proprio.

Napoli, Hysaj titolare a sinistra: la scelta vincente di Gattuso

Sembrava dovesse lasciare la squadra nella sessione di calciomercato estiva, invece Elseid è diventato titolare nell’undici di Gattuso. L’allenatore del Napoli ha un buon numero di terzini da utilizzare, ma al momento Di Lorenzo e Hysaj sembrano essere inamovibili per l’equilibrio e la copertura offerti. Il calciatore albanese ha approfittato di qualche problemino fisico di Mario Rui, il quale non ha ancora fatto ingresso in campo. Indubbiamente il portoghese rientrerà nelle rotazioni di Rino, ma sorprende la scelta di utilizzare Elseid a sinistra, dal momento in cui Ghoulam è tornato a disposizione.

E’ evidente che Hysaj sta dando molta più affidabilità e sta ricompensando la fiducia del mister con solide prestazioni. Le sue caratteristiche si sposano bene con i movimenti dei suoi compagni. Per quanto possano essere utili le sovrapposizioni e l’accompagnamento alle manovre offensive, Elseid rende al meglio in fase di copertura e di ripiego. E con l’Atalanta ha conquistato la soglia delle 150 presenze da titolare con la maglia azzurra in Serie A, mentre si avvicina (197 presenze) alle 200 totali da quando gioca con il Napoli. Numeri che continueranno a crescere se le sue prestazioni resteranno così convincenti.

