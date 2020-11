Rijeka-Napoli, anche i croati in allarme per Covid. Vietato un AZ-bis

Rijeka-Napoli, il tecnico del club croato Rozman lancia l’allarme Covid 19 in vista della gara di Europa League contro gli azzurri. Le probabili formazioni

Rijeka come l’AZ Alkmaar. Anche la squadra croata fa i conti col covid e potrebbe presentarsi in campo in formazione molto rimaneggiata. E’ stato lo stesso allenatore Simon Rozman a lanciare l’allarme: “Speriamo di avere almeno 12 giocatori – ha detto Rozman – altrimenti giocheremo con la Primavera”. Anche per questo motivo per la sfida di Europa League, prevista giovedì alle 18.55, Gennaro Gattuso potrebbe adottare un robusto turnover. Spazio quindi a chi ha giocato meno, come Petagna, o come Elmas e Zielinski appena tornati dopo il coronavirus e alla ricerca di minuti nelle gambe. In campo anche Meret, Mario Rui e Maksimovic e possibile che si veda finalmente in campo anche Rrahmani, l’ultimo dei giocatori di movimento con ancora 0 minuti all’attivo dall’inizio della stagione. Ma ci sono anche Demme, Lobotka, c’è Ghoulam che scalpita per ritagliarsi un po’ di spazio. Una rosa profonda come quella di Gattuso fa invidia a molti e ora è il momento di sfruttarla fino in fondo.

Rijeka-Napoli, le probabili formazioni: Lobotka alle spalle di Petagna?

Ecco come potrebbero scendere in campo le due squadre per Rijeka-Napoli, 3° giornata della Fase a Gironi di Europa League.

RIJEKA (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic. All. Rožman

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Lozano; Petagna. All. Gattuso