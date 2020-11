Bologna-Napoli, le probabili formazioni: si rivede Osimhen

Per il Napoli non c’è tempo di fermarsi a riflettere: domenica si torna in campo contro il Bologna. Ecco le probabili formazioni.

Sbrigata con una vittoria la pratica Rijeka, per il Napoli è già tempo di pensare alla prossima partita di campionato: azzurri di scena al ‘Dall’Ara’ di Bologna domenica alle ore 18, nel match valido per la settima giornata della Serie A. Appuntamento importante alla luce dell’ultima sconfitta interna rimediata col Sassuolo che ha spento un po’ gli entusiasmi, facendo tornare sulla Terra Insigne e compagni: non sarà comunque semplice avere la meglio di una squadra che fa del gioco offensivo uno dei suoi cardini, avendo già realizzato undici reti nei primi sei incontri. Una sfida nella sfida sarà quella tra Gattuso e Mihajlovic, amici ancor prima che avversari sulle rispettive panchine.

Ospina dovrebbe riprendersi il posto tra i pali dopo averlo lasciato a Meret in Europa League, idem Manolas e Hysaj a discapito di Maksimovic e Mario Rui. Intoccabili Di Lorenzo e Koulibaly. Volto diverso per la mediana che ritroverà Fabian Ruiz e Bakayoko, mentre sulla trequarti si rivedranno Lozano e Insigne dal primo minuto: indicazioni positive dal capitano che ha giocato (e bene) nell’ultima mezz’ora in Croazia. A completare il reparto ci sarà Mertens, alle spalle della punta centrale Osimhen che sarà nuovamente a disposizione dopo aver scontato un turno di squalifica in Europa.

Ecco le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen.

Bologna-Napoli, dove vedere il match in tv e streaming

Bologna-Napoli sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Diretta streaming disponibile su Sky Go per gli abbonati Sky, su Now TV per chiunque voglia acquistare uno dei pacchetti dedicati.