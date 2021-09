Napoli-Cagliari, le formazioni e dove vederla: un ballottaggio per Spalletti

Napoli-Cagliari è il posticipo di domenica sera della sesta giornata di Serie A: dove vedere l’incontro. Un ballottaggio per Spalletti

Neanche il tempo di godersi il roboante successo contro la Sampdoria e il primo posto in classifica che si torna subito in campo e di nuovo il Napoli di Spalletti potrebbe essere costretto ad inseguire. L’Inter e il Milan infatti giocano sabato e quindi, come con la Samp, potrebbero ritrovarsi di nuovo avanti con una partita in più.

Ecco perché il Napoli non può mollare un millimetro e col Cagliari ha bisogno di infilare la sesta consecutiva. Spettacolare il cammino avuto finora dai ragazzi di Spalletti, che sta ormai trovando il suo assetto ideale e difficilmente sposterà qualcosa, infortuni permettendo.

Da verificare le condizioni di Meret, ancora in recupero dal problema alla schiena, e soprattutto quelle di Rrahmani, uscito anzitempo a Genova. Niente di grave, anche gli esami neurologici hanno escluso problematiche serie ma con tutta probabilità il difensore kosovaro partirà dalla panchina.

Spazio quindi ad Ospina – in forma smagliante – in porta, difesa con Di Lorenzo e Mario Rui ai lati e la coppia Manolas-Koulibaly che si potrebbe riformare. I favolosi Anguissa e Fabiàn Ruiz in mezzo al campo con il ritrovato Zielinski come sempre un po’ più avanzato. In attacco Insigne e Osimhen intoccabili, resta il classico ballottaggio fra Lozano e Politano, entrambi apparsi in forma smagliante.

LEGGI ANCHE >>> Mario Rui è diventato fondamentale: una statistica lo spiega alla perfezione

Napoli-Cagliari, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabiàn; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri.

Dove vedere la sfida del Maradona

La gara andrà in diretta streaming su Dazn. E’ possibile vedere il match attraverso le smart tv, pc, tablet, cellulari e tutti i device compatibili. In onda anche su TIM Vision.