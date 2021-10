Un big match, un derby e la rivincita: il calendario del Napoli dopo la sosta

Dopo la sosta il Napoli torna in campo, il calendario degli azzurri nasconde qualche insidia: un big match, un derby e una rivincita

Per consolidare il primo posto in classifica servirà mantenere il trend positivo avuto finora. Spalletti lavora a Castel Volturno con i ragazzi rimasti nella rosa, quelli non impegnati con le Nazionali. Ci sono diversi titolari, alcuni devono recuperare la condizione a seguito degli infortuni. Insomma, è una pausa importante per Demme, Ghoulam e Mertens che hanno il tempo di tornare al passo con gli altri compagni di squadra.

Servirà l’intera rosa a disposizione per affrontare il secondo tour de force della stagione. Il calendario del Napoli dopo la sosta di ottobre nasconde qualche insidia, ma non è particolarmente complicato sulla carta. Ci saranno diverse sfide suggestive e due gare di Europa League da non fallire: ecco gli azzurri contro chi dovranno giocare.

Mourinho-Spalletti, la sfida più attesa

La squadra azzurra ritorna in campo domenica 17 ottobre contro il Torino per l’ottava giornata di campionato. Il Maradona potrebbe riempirsi al 75% della capienza stando alle novità annunciate dal consiglio dei ministri del 7 ottobre. Lo stadio potrebbe accogliere circa 40 mila spettatori e ritornare ad essere quello che un tempo era il vecchio San Paolo: un fortino colorato d’azzurro.

Subito dopo il match contro il Torino, il calendario del Napoli prevede la gara in casa contro il Legia Varsavia per la terza giornata di Europa League. Un appuntamento da non sbagliare contro i primi del girone. Il 24 ottobre ci sarà la trasferta all’Olimpico contro la Roma di Mourinho e sarà una gara di scacchi tra due allenatori protagonisti della Serie A. Si prospettano fuochi e fiamme.

Salernitana-Napoli torna in Serie A: il calendario degli azzurri dopo la sosta

Successivamente il 28 ottobre ci sarà il turno infrasettimanale al Maradona contro il Bologna, poi il derby campano con la Salernitana all’Arechi. La gara tra i due club torna a disputarsi in Serie A dopo 73 anni. Infine, la doppietta con Legia Varsavia in Polonia e la partita contro l’Hellas Verona in casa. Una rivincita per gli azzurri che hanno un conto in sospeso con i gialloblu per la mancata qualificazione in Champions League. Dopo queste sette partite, ci sarà una nuova pausa dei campionati.

Il calendario del Napoli