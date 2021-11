Legia-Napoli, Spalletti ha un’arma in più: l’attaccante torna dall’infortunio

In vista del match di Europa League tra Legia Varsavia e Napoli, Luciano Spalletti potrà fare affidamento sul suo attaccante tornato dall’infortunio.

Ottime notizie da Castel Volturno. In queste settimane i calciatori del Napoli sono stati vittime di diversi infortuni, più o meno di lunga durata. L’ultimo giocatore ad essersi infortunato è stato Victor Osimhen, assente dai convocati per la trasferta di Salerno. Il calciatore ha rimediato una contrattura al polpaccio, ma potrebbe tornare molto presto a disposizione del mister per la prossima partita di campionato contro l’Hellas Verona.

Oltre al suo recupero in vista della sfida di Serie A, l’allenatore del Napoli ritroverà a disposizione un altro attaccante per Legia-Napoli, in programma giovedì 4 novembre alle ore 18:45.

Ounas, infortunio superato: per Legia-Napoli ci sarà

Prima della scorsa pausa, a pochi minuti dall’inizio di Fiorentina-Napoli, Adam Ounas rimediò una distrazione al retto femorale destro: un infortunio che l’ha messo KO per un mese esatto. L’algerino era diventato un calciatore utilissimo nelle rotazioni di Spalletti. Un’arma da utilizzare a gara in corso per spaccare le partite, come contro il Genoa, contro il Leicester e in altre occasioni.

Ora, stando a quanto comunicato sul sito ufficiale, Ounas ha recuperato pienamente dal problema fisico e si è allenato per tutta la durata della sessione mattutina di quest’oggi con i suoi compagni di squadra. Con lui anche Lorenzo Insigne, reduce da un affaticamento. Insomma, buone notizie dal Konami Training Center, con mister Spalletti che ritrova il suo jolly che ha fortemente trattenuto durante il calciomercato ed è tornato molto utile ad inizio stagione. Per Legia-Napoli Ounas rientrerà tra i convocati e potrebbe disputare qualche minuto di partita.