Probabili formazioni Legia Varsavia-Napoli: Spalletti cambia l’attacco

Il Napoli cerca il primato nel girone di Europa League: le probabili formazioni della partita sul campo del Legia Varsavia.

Opportunità ghiotta per il Napoli che, dopo un avvio negativo, può addirittura prendersi la vetta del Gruppo C di Europa League: per farlo serve un’altra vittoria contro il Legia Varsavia, attualmente primo in solitaria con 6 punti, due in più rispetto agli azzurri e al Leicester. Al ‘Maradona’ è finita con un roboante 3-0 per Insigne e compagni, passati però soltanto nel quarto d’ora finale grazie ad una magia del capitano che ha sbloccato le marcature, dando il via al valzer completato dalle reti di Osimhen e Politano.

Proprio il nigeriano sarà il grande assente, sostituito con ogni probabilità da Andrea Petagna al centro dell’attacco: l’ex SPAL è in pole su Mertens e dovrebbe sistemarsi tra Politano e Insigne, quest’ultimo al rientro dopo la panchina di Salerno. Anguissa verso un turno di meritato riposo: chance per Demme assieme a Fabian Ruiz e Zielinski. Il partner di Koulibaly sarà Juan Jesus, con Di Lorenzo e Mario Rui ad agire da terzini. Tra i pali sarà il turno del portiere di coppa Meret.

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Rose; Johansson, Ciepela, Slisz, Ribeiro; Kastrati, Emreli, Muci. All. Golebiewski.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Petagna, Insigne. All. Spalletti

Legia Varsavia-Napoli: diretta tv e streaming

Legia Varsavia-Napoli sarà trasmessa sia da DAZN (tramite l’applicazione scaricabile su smart tv oppure sulle console di gioco Xbox e PlayStation; utilizzabile con dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Tim Vision Box) che da Sky, in quest’ultimo caso sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Streaming disponibile su DAZN, Sky Go e NOW.