Legia-Napoli, due titolari KO! Condizioni e i tempi di recupero degli azzurri

Spalletti lascia a casa due titolari in vista di Legia-Napoli di Europa League: doppio infortunio a poche ore dall’impegno europeo.

Due calciatori azzurri costretti al forfait! Dopo Victor Osimhen e la squalifica di Mario Rui, Spalletti è costretto a lasciare a casa e fuori dai convocati per Legia-Napoli altri due titolari. Il problema di un fitto calendario ricco di impegni e tanto stress fisico e mentale è proprio questo. L’intera squadra sa bene a cosa va incontro e assieme allo staff medico, per tale ragione, sceglie di preservarsi quando il fisico lancia alcuni segnali.

Così è stato per Lorenzo Insigne in vista del derby campano; idem per Osimhen che ha saltato la Salernitana per una contrattura al polpaccio. E ora, Legia-Napoli perde due protagonisti di spessore: Spalletti costretto ai cambi.

Napoli, doppio infortunio prima del Legia Varsavia: out Fabian e Insigne

Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne non partiranno per la Polonia in vista di Legia-Napoli, entrambi a causa di un infortunio. La notizia arriva direttamente dalla società azzurra a seguito dell’allenamento mattutino a Castel Volturno, alla vigilia dell’impegno europeo.

Mentre il capitano è reduce ancora dall’affaticamento muscolare e prosegue la sua tabella di recupero, lo spagnolo sembra aver accusato lo stesso problema. Per evitare infortuni gravi, Spalletti ha deciso di non rischiare i due calciatori per la trasferta di Europa League.

Stando al comunicato ufficiale, quest’oggi Fabian ha svolto lavoro personalizzato in campo per un leggero affaticamento all’adduttore sinistro. Scatta il piano di recupero in extremis in vista della prossima sfida di campionato, quando il Napoli dovrà affrontare l’Hellas Verona. Anche per Lorenzo, l’obiettivo dello staff medico è recuperarlo per domenica.