Napoli, sosta e poi tour de force: le settimane di fuoco

Il Napoli dopo la sosta è atteso da un tour de force fitto di impegni molto importanti che delineeranno corsa Scudetto e cammino in Europa

Legia-Napoli e poi Napoli-Verona. Sono rimaste solo due partite prima della sosta per le Nazionali e sono due partite assolutamente alla portata della banda Spalletti. Due vittorie da agguantare per girare la boa in testa alla classifica sia in campionato che in Europa League, e vincendole entrambe il Napoli potrà svoltare la pausa con questa certezza. L’ultimo sforzo prima di tirare il fiato. E servirà, perché poi al rientro inizia un tour de force niente male. Prima Inter-Napoli, sfida che potrebbe già segnare un passaggio importante nella corsa scudetto, poi la trasferta di mercoledì pomeriggio nella ghiacciaia russa per la sfida allo Spartak Mosca. E poi di nuovo campionato e di nuovo una partita di grande importanza. Al Maradona arriverà la Lazio e soprattutto arriverà Maurizio Sarri, ex mai dimenticato a caccia di una nuova dimensione in questa avventura romana. Neanche il tempo di tirare il fiato e c’è una nuova sosta infrasettimanale: Sassuolo-Napoli che precede la sfida di sabato 4 dicembre contro l’Atalanta di Gasperini. E si continua a giocare ogni 3-4 giorni: il giovedì successivo c’è Napoli-Leicester che chiude il girone di Europa League e poi, per chiudere il tour de force, Napoli-Empoli, il 12 dicembre. Il 19 l’attesissima Milan-Napoli mentre subito prima di Natale ci sarà un’ultima infrasettimanale contro lo Spezia. L’ultima partita del 2021 a completare un mese infuocato dove Spalletti si gioca il futuro della stagione azzurra.

Napoli, il calendario dopo la sosta

Gli impegni che attenderanno il Napoli dopo la sosta fino a Natale:

21/11 Inter-Napoli

24/11 Spartak Mosca-Napoli

28/11 Napoli-Lazio

01/12 Sassuolo-Napoli

4/12 Napoli-Atalanta

9/12 Napoli-Leicester

12/12 Napoli-Empoli

19/12 Milan-Napoli

22/12 Napoli-Spezia