Recupero fondamentale per il Napoli: a disposizione contro la Lazio

Finalmente una buona notizia per Spalletti, recupero fondamentale in vista di Napoli-Lazio: sarà regolarmente a disposizione.

Dopo giorni difficili arriva finalmente anche una buona notizia per Spalletti che recupera una pedina importante già a partire dalla prossima gara di campionato contro la Lazio. Come comunicato dal Napoli, infatti, Diego Demme è guarito dal Covid.

Recupero per Napoli-Lazio: Demme ci sarà

Il centrocampista tedesco, risultato positivo lo scorso 12 novembre, dopo i necessari esami previsti dal protocollo in vigore tornerà ad allenarsi con i compagni. Demme ovviamente non ci sarà a Mosca ma dovrebbe essere regolarmente convocato per la gara di domenica prossima contro la Lazio del grande ex Sarri, offrendo una soluzione in più a Spalletti che deve fare i conti con l’infortunio occorso ad Anguissa.

📌 Diego Demme è risultato negativo al Covid-19.

Il calciatore nella giornata di oggi effettuerà gli esami previsti dal protocollo in vigore e nei prossimi giorni si aggregherà nuovamente al gruppo.

Finora l’inizio di stagione di Demme è stato a dir poco sfortunato dato che, durante un’amichevole precampionato, il centrocampista aveva subito un serio infortunio al ginocchio perdendo di fatto il posto da titolare anche a causa dell’esplosione di Anguissa e collezionando appena tre presenze in campionato, tutte da subentrato. In Europa League invece ha giocato entrambe le partite contro il Legia Varsavia da titolare. Adesso per lui ecco la grande occasione di scalare nuovamente le gerarchie e cercare di mettere in difficoltà Spalletti.

Oltre a Demme peraltro contro la Lazio dovrebbe tornare a disposizione del tecnico anche Lorenzo Insigne, rimasto a Napoli per recuperare al meglio da un sovraccarico al ginocchio ma le cui condizioni non destano particolare preoccupazione. Lo stop del capitano, insomma, è soltanto una precauzione per evitare guai peggiori in un momento delicato dal punto di vista degli infortuni soprattutto nel reparto offensivo dove domenica mancheranno sicuramente Politano (ancora positivo al Covid) e Osimhen. Da valutare invece le condizioni di Ounas, alle prese con l’ennesimo problema muscolare.